  1. В Украине

Водителям объяснили, при каких условиях двигатель можно заменить без перерегистрации авто

07:00, 22 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Главный сервисный центр МВД разъяснил, в каких случаях замена двигателя в автомобиле не нуждается в перерегистрации транспортного средства.
Водителям объяснили, при каких условиях двигатель можно заменить без перерегистрации авто
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главный сервисный центр МВД сообщает, что при каких условиях двигатель можно заменить без перерегистрации транспортного средства.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Отмечается, что если двигатель заменяется аналогичным, такая процедура не считается переоборудованием.

Если в автомобиле вышел из строя двигатель и заменяете его на тот же, с теми же техническими характеристиками, а именно: тип двигателя; вид топлива; рабочий объем; мощность; то перерегистрация транспортного средства не требуется. В этом случае замена двигателя расценивается как ремонт, а не как изменение детали автомобиля.

В то же время, если при замене двигателя изменяется хотя бы один из перечисленных параметров, такая замена уже считается переоборудованием транспортного средства. В таком случае автовладелец обязан:

  • предварительно согласовать возможность переоборудования с ГП «ДержавтотрансНИИпроект» или Главным сервисным центром МВД;
  • после выполнения работ произвести обязательную перерегистрацию транспортного средства.

Автовладельцам советуют хранить документы на установленный двигатель и заранее проверять, не изменяются ли его технические характеристики во избежание недоразумений в будущем.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

сервисный центр МВД авто автомобиль

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Украине готовятся ввести специализированные спортивные классы для школьников

Законопроекты предусматривают расширение государственной поддержки образования и создание специализированных спортивных классов.

Новые полномочия поселковых ТЦК: законопроект совершенствует систему воинского учета во время мобилизации

Законопроект должен расширить полномочия по мобилизационной подготовке и деятельности сельских ТЦК.

Индивидуальные трудовые споры в проекте Трудового кодекса: что именно меняется

Проект Трудового кодекса системно описывает основания, порядок и сроки урегулирования трудовых конфликтов между работником и работодателем.

Попытка обжалования провалилась: Хмельницкий апелляционный суд признал законным заочный приговор депутату РФ

Апелляционная инстанция подтвердила приговор российскому депутату за посягательство на территориальную целостность Украины.

ВСП обратилась к Генпрокурору из-за угрозы независимости судей

По сообщениям судей о вмешательстве в их деятельность Высший совет правосудия обратился в правоохранительные органы.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]