Водителям объяснили, при каких условиях двигатель можно заменить без перерегистрации авто
Главный сервисный центр МВД сообщает, что при каких условиях двигатель можно заменить без перерегистрации транспортного средства.
Отмечается, что если двигатель заменяется аналогичным, такая процедура не считается переоборудованием.
Если в автомобиле вышел из строя двигатель и заменяете его на тот же, с теми же техническими характеристиками, а именно: тип двигателя; вид топлива; рабочий объем; мощность; то перерегистрация транспортного средства не требуется. В этом случае замена двигателя расценивается как ремонт, а не как изменение детали автомобиля.
В то же время, если при замене двигателя изменяется хотя бы один из перечисленных параметров, такая замена уже считается переоборудованием транспортного средства. В таком случае автовладелец обязан:
- предварительно согласовать возможность переоборудования с ГП «ДержавтотрансНИИпроект» или Главным сервисным центром МВД;
- после выполнения работ произвести обязательную перерегистрацию транспортного средства.
Автовладельцам советуют хранить документы на установленный двигатель и заранее проверять, не изменяются ли его технические характеристики во избежание недоразумений в будущем.
