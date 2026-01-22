Водителям объяснили, при каких условиях двигатель можно заменить без перерегистрации авто

Главный сервисный центр МВД разъяснил, в каких случаях замена двигателя в автомобиле не нуждается в перерегистрации транспортного средства.

Отмечается, что если двигатель заменяется аналогичным, такая процедура не считается переоборудованием.

Если в автомобиле вышел из строя двигатель и заменяете его на тот же, с теми же техническими характеристиками, а именно: тип двигателя; вид топлива; рабочий объем; мощность; то перерегистрация транспортного средства не требуется. В этом случае замена двигателя расценивается как ремонт, а не как изменение детали автомобиля.

В то же время, если при замене двигателя изменяется хотя бы один из перечисленных параметров, такая замена уже считается переоборудованием транспортного средства. В таком случае автовладелец обязан:

предварительно согласовать возможность переоборудования с ГП «ДержавтотрансНИИпроект» или Главным сервисным центром МВД;

после выполнения работ произвести обязательную перерегистрацию транспортного средства.

Автовладельцам советуют хранить документы на установленный двигатель и заранее проверять, не изменяются ли его технические характеристики во избежание недоразумений в будущем.

