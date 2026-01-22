У Києві пасажир порізав обличчя водія трамвая на кінцевій зупинці за прохання вийти

43-річного водія госпіталізували з ножовими пораненнями, підозрюваному загрожує до восьми років ув’язнення.

У Києві 32-річний пасажир напав на водія трамвая після того, як той попросив його вийти з салону на кінцевій зупинці. Про інцидент повідомили в Національній поліції.

Повідомлення про госпіталізацію 43-річного водія трамвая з ножовими пораненнями грудей та обличчя надійшло на спецлінію 102 від працівників екстреної медичної допомоги. Подія сталася у Деснянському районі столиці.

Правоохоронці встановили, що конфлікт виник після прохання водія до пасажира залишити салон трамвая на кінцевій зупинці. Чоловік почав сперечатися, а згодом словесна суперечка переросла у бійку. Під час конфлікту пасажир дістав ніж і завдав водієві два удари — у груди та по обличчю. Потерпілому знадобилася госпіталізація, попереду на нього чекає тривале відновлення.

Оперативники швидко встановили та розшукали нападника. Ним виявився 32-річний місцевий мешканець.

Слідчі затримали чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років.

