  1. В Украине

В Киеве пассажир порезал лицо водителя трамвая на конечной остановке за просьбу выйти

10:00, 22 января 2026
43-летнего водителя госпитализировали с ножевыми ранениями, подозреваемому грозит до восьми лет тюрьмы.
Фото: kyiv.npu.gov.ua
В Киеве 32-летний пассажир напал на водителя трамвая после того, как тот попросил его выйти из салона на конечной остановке. Об инциденте сообщили в Национальной полиции.

Сообщение о госпитализации 43-летнего водителя трамвая с ножевыми ранениями груди и лица поступило на спецлинию 102 от работников экстренной медицинской помощи. Инцидент произошел в Деснянском районе столицы.

Правоохранители установили, что конфликт возник после просьбы водителя к пассажиру покинуть салон трамвая на конечной остановке. Мужчина начал спорить, а впоследствии словесная перепалка переросла в драку. Во время конфликта пассажир достал нож и нанес водителю два удара — в грудь и по лицу. Пострадавшему потребовалась госпитализация, впереди его ждет длительное восстановление.

Оперативники быстро установили и разыскали нападавшего. Им оказался 32-летний местный житель.

Следователи задержали мужчину в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины — умышленное тяжкое телесное повреждение. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

