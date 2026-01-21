З 21 січня діє оновлена Методика класифікації посад державної служби — що слід знати

Положення нової редакції Методики підлягають застосуванню в роботі служб управління персоналом та керівників державної служби.

З 21 січня 2026 року набрала чинності нова редакція Методики проведення класифікації посад державної служби. Про це нагадує Національне агентство України з питань державної служби.

Документ набрав чинності після проходження процедури державної реєстрації в Міністерстві юстиції України та його офіційного опублікування. Нову редакцію Методики розроблено на виконання частини п’ятої статті 51 Закону України «Про державну службу».

Методика оновлена з урахуванням практики застосування класифікації посад у 2023–2025 роках, а також результатів роботи Міжвідомчої робочої групи, до складу якої увійшли представники міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, правоохоронних органів, судової влади та інших державних органів.

Нова редакція Методики передбачає:

відновлення колегіального підходу до класифікації посад із урахуванням спроможності малочисельних державних органів;

чітке розмежування ролей і відповідальності учасників процесу;

визначення єдиних принципів проведення класифікації посад;

уточнення підстав для повторної класифікації;

врегулювання практичних питань, зокрема у разі реорганізації або ліквідації державних органів.

З 21 січня положення нової редакції Методики підлягають застосуванню в роботі служб управління персоналом та керівників державної служби.

