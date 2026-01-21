  1. В Україні

З 21 січня діє оновлена Методика класифікації посад державної служби — що слід знати

18:06, 21 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Положення нової редакції Методики підлягають застосуванню в роботі служб управління персоналом та керівників державної служби.
З 21 січня діє оновлена Методика класифікації посад державної служби — що слід знати
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З 21 січня 2026 року набрала чинності нова редакція Методики проведення класифікації посад державної служби. Про це нагадує Національне агентство України з питань державної служби.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Документ набрав чинності після проходження процедури державної реєстрації в Міністерстві юстиції України та його офіційного опублікування. Нову редакцію Методики розроблено на виконання частини п’ятої статті 51 Закону України «Про державну службу».

Методика оновлена з урахуванням практики застосування класифікації посад у 2023–2025 роках, а також результатів роботи Міжвідомчої робочої групи, до складу якої увійшли представники міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, правоохоронних органів, судової влади та інших державних органів.

Нова редакція Методики передбачає:

  • відновлення колегіального підходу до класифікації посад із урахуванням спроможності малочисельних державних органів;
  • чітке розмежування ролей і відповідальності учасників процесу;
  • визначення єдиних принципів проведення класифікації посад;
  • уточнення підстав для повторної класифікації;
  • врегулювання практичних питань, зокрема у разі реорганізації або ліквідації державних органів.

З 21 січня положення нової редакції Методики підлягають застосуванню в роботі служб управління персоналом та керівників державної служби.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

держслужбовці держслужба НАДС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Україні готуються запровадити спеціалізовані спортивні класи для школярів

Законопроєкти передбачають розширення державної підтримки освіти та створення спеціалізованих спортивних класів.

Нові повноваження селищних ТЦК: законопроєкт удосконалює систему військового обліку під час мобілізації

Законопроєкт має розширити повноваження щодо мобілізаційної підготовки та діяльності селищних ТЦК.

Індивідуальні трудові спори в проєкті Трудового кодексу: що саме змінюється

Проєкт Трудового кодексу системно описує підстави, порядок і строки врегулювання трудових конфліктів між працівником і роботодавцем.

Спроба оскарження провалилася: Хмельницький апеляційний суд визнав законним заочний вирок депутату РФ

Апеляційна інстанція підтвердила вирок російському депутату за посягання на територіальну цілісність України.

ВРП звернулася до Генпрокурора через загрозу незалежності суддів

За повідомленнями суддів про втручання у їх судів Вища рада правосуддя звернулася до правоохоронних органів.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]