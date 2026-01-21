  1. В Украине

С 21 января действует обновленная Методика классификации должностей государственной службы — что следует знать

18:06, 21 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Положения новой редакции Методики подлежат применению в работе служб управления персоналом и руководителей государственной службы.
С 21 января действует обновленная Методика классификации должностей государственной службы — что следует знать
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С 21 января 2026 года вступила в силу новая редакция Методики проведения классификации должностей государственной службы. Об этом напоминает Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Документ вступил в силу после прохождения процедуры государственной регистрации в Министерстве юстиции Украины и его официального опубликования. Новая редакция Методики разработана во исполнение части пятой статьи 51 Закона Украины «О государственной службе».

Методика обновлена с учетом практики применения классификации должностей в 2023–2025 годах, а также результатов работы Межведомственной рабочей группы, в состав которой вошли представители министерств, других центральных органов исполнительной власти, правоохранительных органов, судебной власти и других государственных органов.

Новая редакция Методики предусматривает:

  • восстановление коллегиального подхода к классификации должностей с учетом способности малочисленных государственных органов;
  • четкое разграничение ролей и ответственности участников процесса;
  • определение единых принципов проведения классификации должностей;
  • уточнение оснований для повторной классификации;
  • урегулирование практических вопросов, в частности в случае реорганизации или ликвидации государственных органов.

С 21 января положения новой редакции Методики подлежат применению в работе служб управления персоналом и руководителей государственной службы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

госслужащие госслужба НАДС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Украине готовятся ввести специализированные спортивные классы для школьников

Законопроекты предусматривают расширение государственной поддержки образования и создание специализированных спортивных классов.

Новые полномочия поселковых ТЦК: законопроект совершенствует систему воинского учета во время мобилизации

Законопроект должен расширить полномочия по мобилизационной подготовке и деятельности сельских ТЦК.

Индивидуальные трудовые споры в проекте Трудового кодекса: что именно меняется

Проект Трудового кодекса системно описывает основания, порядок и сроки урегулирования трудовых конфликтов между работником и работодателем.

Попытка обжалования провалилась: Хмельницкий апелляционный суд признал законным заочный приговор депутату РФ

Апелляционная инстанция подтвердила приговор российскому депутату за посягательство на территориальную целостность Украины.

ВСП обратилась к Генпрокурору из-за угрозы независимости судей

По сообщениям судей о вмешательстве в их деятельность Высший совет правосудия обратился в правоохранительные органы.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]