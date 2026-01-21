С 21 января действует обновленная Методика классификации должностей государственной службы — что следует знать

Положения новой редакции Методики подлежат применению в работе служб управления персоналом и руководителей государственной службы.

С 21 января 2026 года вступила в силу новая редакция Методики проведения классификации должностей государственной службы. Об этом напоминает Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы.

Документ вступил в силу после прохождения процедуры государственной регистрации в Министерстве юстиции Украины и его официального опубликования. Новая редакция Методики разработана во исполнение части пятой статьи 51 Закона Украины «О государственной службе».

Методика обновлена с учетом практики применения классификации должностей в 2023–2025 годах, а также результатов работы Межведомственной рабочей группы, в состав которой вошли представители министерств, других центральных органов исполнительной власти, правоохранительных органов, судебной власти и других государственных органов.

Новая редакция Методики предусматривает:

восстановление коллегиального подхода к классификации должностей с учетом способности малочисленных государственных органов;

четкое разграничение ролей и ответственности участников процесса;

определение единых принципов проведения классификации должностей;

уточнение оснований для повторной классификации;

урегулирование практических вопросов, в частности в случае реорганизации или ликвидации государственных органов.

С 21 января положения новой редакции Методики подлежат применению в работе служб управления персоналом и руководителей государственной службы.

