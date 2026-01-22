Післявоєнні вибори в Україні – ЦВК пропонує шестимісячний перехідний період

Комісія пропонує шестимісячний підготовчий період і окремі механізми для ВПО, військових та виборців за кордоном.

Голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко презентував пропозиції ЦВК щодо законодавчого врегулювання організації та проведення виборів в Україні після припинення або скасування воєнного стану, повідомили в ЦВК.

Олег Діденко озвучив ключові підходи та положення пропозицій ЦВК до законодавства щодо організації та проведення загальнодержавних виборів після припинення чи скасування воєнного стану. Ці пропозиції Комісія схвалила 7 січня цього року та передала на розгляд парламенту.

«Готуючи пропозиції до законодавства ми ставили перед собою низку завдань, а саме – підсумувати тривалу роботу робочих груп, де було опрацьовано багато матеріалів і пропозицій. І тим самим сприяти парламентській та міжінституційній дискусії з питань підготовки до післявоєнних виборів, а також закласти основу для подальшого пошуку найкращих варіантів із подолання наслідків війни. Цей документ не є всеохопним і не дає відповіді на всі питання, але він є основою для подальшого діалогу», – зазначив Діденко.

Комплексні пропозиції ЦВК, за словами Діденка, спрямовані на законодавче врегулювання строків призначення виборів, запровадження перехідного періоду для підготовки до виборчого процесу з урахуванням наслідків війни та масового переміщення населення, забезпечення реалізації виборчих прав внутрішньо переміщених осіб, військовослужбовців і виборців за кордоном, інформаційного забезпечення та агітації за межами України, а також протидії іноземному втручанню і впровадження безпекових протоколів.

Зокрема, ЦВК пропонує встановити шестимісячний підготовчий або перехідний період після припинення воєнного стану і до початку виборчого процесу. Водночас строки самого виборчого процесу пропонується залишити без змін: 90 днів для виборів Президента України та 60 днів — для виборів народних депутатів України.

Голова ЦВК зазначив, що підготовчий період необхідний для оцінки можливості проведення виборів на окремих територіях, аналізу готовності виборчої інфраструктури з урахуванням наслідків війни, проведення Міністерством закордонних справ аналізу та розрахунків витрат щодо створення додаткових закордонних виборчих дільниць, забезпечення взаємодії державних реєстрів для уточнення інформації про виборців, а також реалізації інших заходів ЦВК.

Окрему увагу Діденко приділив нормам щодо забезпечення реалізації виборчих прав внутрішньо переміщених осіб, військовослужбовців та виборців за кордоном. Серед запропонованих змін — подальша лібералізація процедур зміни виборчої адреси та місця голосування.

Також він повідомив, що Комісія пропонує законодавчо закріпити норму, за якою вибори на території російської федерації та республіки білорусь не організовуються і не проводяться. Водночас українські виборці, які перебувають у цих країнах, зможуть проголосувати в сусідніх безпечних державах.

Крім того, голова ЦВК наголосив на необхідності створення ефективних механізмів протидії іноземному втручанню та напрацювання протоколів безпеки під час виборчого процесу.

Під час засідання учасники обговорили озвучені пропозиції, зосередивши особливу увагу на питаннях актуалізації Державного реєстру виборців, організації голосування за кордоном і безпекових аспектах проведення виборів.

Голова профільного комітету Верховної Ради Олена Шуляк повідомила, що наразі на розгляді Комітету перебуває 23 законопроєкти, які стосуються різних аспектів виборчого процесу. Вона також виокремила вісім ключових законодавчих ініціатив, що потребують першочергового опрацювання, зокрема щодо зниження прохідного бар’єру для політичних партій, виборчої системи на парламентських і місцевих виборах, вимог до кандидатів, цензу осілості, вимог до членів виборчих комісій та територіальної організації місцевих виборів.

