Послевоенные выборы в Украине – ЦИК предлагает шестимесячный переходный период

Комиссия предлагает шестимесячный подготовительный период и отдельные механизмы для ВПЛ, военных и избирателей за рубежом.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Председатель Центральной избирательной комиссии Олег Диденко представил предложения ЦИК по законодательному урегулированию организации и проведения выборов в Украине после прекращения или отмены военного положения, сообщили в ЦИК.

Олег Диденко озвучил ключевые подходы и положения предложений ЦИК к законодательству об организации и проведении общегосударственных выборов после прекращения или отмены военного положения. Эти предложения Комиссия одобрила 7 января этого года и передала на рассмотрение парламента.

«Готовя предложения к законодательству, мы ставили перед собой ряд задач, а именно – подвести итоги длительной работы рабочих групп, где было обработано много материалов и предложений. И тем самым способствовать парламентской и межинституциональной дискуссии по вопросам подготовки к послевоенным выборам, а также заложить основу для дальнейшего поиска лучших вариантов преодоления последствий войны. Этот документ не является всеобъемлющим и не дает ответы на все вопросы, но он является основой для дальнейшего диалога», – отметил Диденко.

Комплексные предложения ЦИК, по словам Диденко, направлены на законодательное урегулирование сроков назначения выборов, введение переходного периода для подготовки к избирательному процессу с учетом последствий войны и массового перемещения населения, обеспечение реализации избирательных прав внутренне перемещенных лиц, военнослужащих и избирателей за рубежом, информационного обеспечения и агитации за пределами Украины, а также противодействия иностранному вмешательству и внедрению протоколов безопасности.

В частности, ЦИК предлагает установить шестимесячный подготовительный или переходный период после прекращения военного положения и до начала избирательного процесса. В то же время сроки самого избирательного процесса предлагается оставить без изменений: 90 дней для выборов Президента Украины и 60 дней — для выборов народных депутатов Украины.

Председатель ЦИК отметил, что подготовительный период необходим для оценки возможности проведения выборов на отдельных территориях, анализа готовности избирательной инфраструктуры с учетом последствий войны, проведения Министерством иностранных дел анализа и расчетов расходов по созданию дополнительных зарубежных избирательных участков, обеспечения взаимодействия государственных реестров для уточнения информации об избирателях, а также реализации других мероприятий ЦИК.

Отдельное внимание Диденко уделил нормам по обеспечению реализации избирательных прав внутренне перемещенных лиц, военнослужащих и избирателей за рубежом. Среди предложенных изменений — дальнейшая либерализация процедур изменения избирательного адреса и места голосования.

Также он сообщил, что Комиссия предлагает законодательно закрепить норму, согласно которой выборы на территории Российской Федерации и Республики Беларусь не организуются и не проводятся. В то же время украинские избиратели, находящиеся в этих странах, смогут проголосовать в соседних безопасных государствах.

Кроме того, председатель ЦИК подчеркнул необходимость создания эффективных механизмов противодействия иностранному вмешательству и разработки протоколов безопасности во время избирательного процесса.

Во время заседания участники обсудили озвученные предложения, уделив особое внимание вопросам актуализации Государственного реестра избирателей, организации голосования за рубежом и аспектам безопасности проведения выборов.

Председатель профильного комитета Верховной Рады Елена Шуляк сообщила, что в настоящее время на рассмотрении Комитета находится 23 законопроекта, касающихся различных аспектов избирательного процесса. Она также выделила восемь ключевых законодательных инициатив, требующих первоочередной проработки, в частности по снижению проходного барьера для политических партий, избирательной системы на парламентских и местных выборах, требований к кандидатам, цензуре оседлости, требований к членам избирательных комиссий и территориальной организации местных выборов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.