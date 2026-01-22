  1. В Україні

10:44, 22 січня 2026
У центрі комплектування відповіли на критику омбудсмана щодо стану приміщень у ТЦК.
Омбудсман розкритикував умови в Білоцерківському ТЦК — у центрі комплектування кажуть: ремонт
Фото ілюстративне, джерело фото: vinnychany.info
Як раніше писала «Судово-юридична газета», уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявляв про відсутність реакції на зафіксовані порушення умов утримання військовозобов’язаних у Білоцерківському районному ТЦК та СП.

Згодом Київський обласний ТЦК заявив, що взяв до уваги допис Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця стосовно умов перебування військовозобов’язаних у Білоцерківському РТЦК.

Також та поінформували про результати з’ясування обставин.

«Приміщення, яке фігурує на оприлюдненому відео та про яке йдеться у дописі Уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця, юридично не належить Білоцерківському районному територіальному центру комплектування та соціальної підтримки. Зазначене приміщення було надано у тимчасове використання Білоцерківському РТЦК як укриття для військовозобов’язаних під час повітряної тривоги.

Станом на сьогодні це приміщення порожнє.  Об'єкт готують до проведення ремонтних робіт, у зв’язку з чим приміщення наразі не використовується для перебування людей», - йдеться у заяві.

У ТЦК додали, що водночас під час повітряних тривог військовозобов’язані перебувають в іншому визначеному приміщенні. Там заявили, що «умови перебування військовозобов`язаних відповідають встановленим вимогам і є належними».

«Зокрема, туалети функціонують, світло, опалення, водопостачання є у наявності,  аварійним живленням приміщення забезпечене», - сказали у ТЦК.

