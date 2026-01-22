Омбудсман розкритикував умови в Білоцерківському ТЦК — у центрі комплектування кажуть: ремонт
Як раніше писала «Судово-юридична газета», уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявляв про відсутність реакції на зафіксовані порушення умов утримання військовозобов’язаних у Білоцерківському районному ТЦК та СП.
Згодом Київський обласний ТЦК заявив, що взяв до уваги допис Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця стосовно умов перебування військовозобов’язаних у Білоцерківському РТЦК.
Також та поінформували про результати з’ясування обставин.
«Приміщення, яке фігурує на оприлюдненому відео та про яке йдеться у дописі Уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця, юридично не належить Білоцерківському районному територіальному центру комплектування та соціальної підтримки. Зазначене приміщення було надано у тимчасове використання Білоцерківському РТЦК як укриття для військовозобов’язаних під час повітряної тривоги.
Станом на сьогодні це приміщення порожнє. Об'єкт готують до проведення ремонтних робіт, у зв’язку з чим приміщення наразі не використовується для перебування людей», - йдеться у заяві.
У ТЦК додали, що водночас під час повітряних тривог військовозобов’язані перебувають в іншому визначеному приміщенні. Там заявили, що «умови перебування військовозобов`язаних відповідають встановленим вимогам і є належними».
«Зокрема, туалети функціонують, світло, опалення, водопостачання є у наявності, аварійним живленням приміщення забезпечене», - сказали у ТЦК.
