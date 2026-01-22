Омбудсмен раскритиковал условия в Белоцерковском ТЦК — в центре комплектования заявляют: ремонт

В центре комплектования ответили на критику омбудсмена относительно состояния помещений в ТЦК.

Фото иллюстративное, источник фото: vinnychany.info

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявлял об отсутствии реакции на зафиксированные нарушения условий содержания военнообязанных в Белоцерковском районном ТЦК и СП.

Позднее Киевский областной ТЦК заявил, что принял во внимание сообщение Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца относительно условий пребывания военнообязанных в Белоцерковском РТЦК.

Также там проинформировали о результатах выяснения обстоятельств.

«Помещение, которое фигурирует на обнародованном видео и о котором идет речь в сообщении Уполномоченного по правам человека Дмитрия Лубинца, юридически не принадлежит Белоцерковскому районному территориальному центру комплектования и социальной поддержки. Указанное помещение было предоставлено во временное пользование Белоцерковскому РТЦК в качестве укрытия для военнообязанных во время воздушной тревоги.

По состоянию на сегодняшний день это помещение пустует. Объект готовят к проведению ремонтных работ, в связи с чем помещение в настоящее время не используется для пребывания людей», — говорится в заявлении.

В ТЦК добавили, что в то же время во время воздушных тревог военнообязанные находятся в другом определенном помещении. Там заявили, что «условия пребывания военнообязанных соответствуют установленным требованиям и являются надлежащими».

«В частности, туалеты функционируют, свет, отопление, водоснабжение имеются, аварийным питанием помещение обеспечено», — сообщили в ТЦК.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.