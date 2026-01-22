Чоловік інсценував «вбивство на полюванні, щоб виманити у бізнесмена з Києва майже пів мільйона доларів

Після тривалого психологічного тиску потерпілий звернувся до правоохоронців.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Поліція викрила схему вимагання майже пів мільйона доларів у столичного бізнесмена під приводом «приховування вбивства», яке нібито сталося під час полювання.

Як повідомили правоохоронці, 38-річний киянин разом із товаришем вирушив на полювання до Черкаської області. Після кількох пострілів його супутник заявив, що бізнесмен начебто випадково застрелив людину, переплутавши її з твариною, та «виявив тіло» неподалік. Насправді ж жодного вбивства не було — подію заздалегідь інсценували з метою подальшого вимагання грошей.

За даними слідства, 51-річний киянин, який і організував інсценування, переконував потерпілого, що має «зв’язки», здатні допомогти уникнути кримінальної відповідальності. За «вирішення питання» він вимагав 475 тисяч доларів.

Після тривалого психологічного тиску потерпілий звернувся до правоохоронців.

Поліцейські затримали 51-річного чоловіка у порядку статті 208 КПК України під час отримання неправомірної вигоди у розмірі 50 тисяч доларів.

Слідчі оголосили затриманому про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України – вимагання з погрозою насильства над потерпілим чи його близькими родичами. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.