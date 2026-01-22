  1. В Украине

Мужчина инсценировал «убийство на охоте», чтобы выманить у бизнесмена из Киева почти полмиллиона долларов

22:54, 22 января 2026
После длительного психологического давления потерпевший обратился к правоохранителям.
Полиция раскрыла схему вымогательства почти полумиллиона долларов у столичного бизнесмена под предлогом «сокрытия убийства», которое якобы произошло во время охоты.

Как сообщили правоохранители, 38-летний киевлянин вместе с товарищем отправился на охоту в Черкасскую область. После нескольких выстрелов его спутник заявил, что бизнесмен якобы случайно застрелил человека, перепутав его с животным, и «обнаружил тело» неподалеку. На самом деле никакого убийства не было — событие заранее инсценировали с целью дальнейшего вымогательства денег.

По данным следствия, 51-летний киевлянин, который и организовал инсценировку, убеждал потерпевшего, что имеет «связи», способные помочь избежать уголовной ответственности. За «решение вопроса» он требовал 475 тысяч долларов.

После длительного психологического давления потерпевший обратился к правоохранителям.

Полицейские задержали 51-летнего мужчину в порядке статьи 208 УПК Украины во время получения неправомерной выгоды в размере 50 тысяч долларов.

Следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины — вымогательство с угрозой насилия в отношении потерпевшего или его близких родственников. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

полиция Киев

