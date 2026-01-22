  1. В Україні

Уряд запровадив нові гранти для аграріїв і розширив компенсації за пошкоджені посіви

16:18, 22 січня 2026
Держава підтримає будівництво овоче- та фруктосховищ і агровиробників на прифронтових територіях.
Уряд запровадив нові гранти для аграріїв і розширив компенсації за пошкоджені посіви
Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що уряд провів аграрне засідання, на якому ухвалив низку рішень, спрямованих на підтримку агровиробників, від яких залежить продовольча безпека держави в умовах повномасштабної війни.

За її словами, Кабмін запровадив новий напрям грантової підтримки для аграрного бізнесу. Підприємці зможуть отримати гранти на будівництво овочесховищ і фруктосховищ. Держава покриватиме до 30% вартості будівництва, але не більше ніж 20 млн грн, за умови співфінансування з боку отримувача. Підтримка надаватиметься для зведення нових сховищ місткістю від 3 тисяч тонн та за умови створення робочих місць.

Для агровиробників із прифронтових регіонів передбачені пільгові умови. У таких випадках держава зможе компенсувати до 50% вартості будівництва, якщо підприємство розташоване на територіях активних або можливих бойових дій або має у власності 80% земельних ділянок на тимчасово окупованих територіях.

Також уряд удосконалив механізм компенсації за пошкоджені посіви на прифронтових територіях. Державну підтримку зможуть отримати аграрії, які працюють на територіях можливих та активних бойових дій і зазнали втрат унаслідок війни або складних погодних умов. Компенсація становитиме до 4 700 грн за гектар пошкоджених посівів, але не більш як за 2 тисячі гектарів одному господарству.

Юлія Свириденко зазначила, що адресна підтримка дозволить аграріям зберегти виробництво та продовжити роботу в складних умовах, а ухвалені рішення є інвестицією в продовольчу безпеку держави та економічну активність громад, зокрема поблизу лінії фронту.

гроші уряд Кабінет Міністрів України Юлія Свириденко

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

