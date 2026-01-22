Правительство ввело новые гранты для аграриев и расширило компенсации за поврежденные посевы

Государство поддержит строительство овоще- и фруктохранилищ и агропроизводителей на прифронтовых территориях.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что правительство провело аграрное заседание, на котором приняло ряд решений, направленных на поддержку агропроизводителей, от которых зависит продовольственная безопасность государства в условиях полномасштабной войны.

По ее словам, Кабмин ввел новое направление грантовой поддержки для аграрного бизнеса. Предприниматели смогут получить гранты на строительство овощехранилищ и фруктохранилищ. Государство будет покрывать до 30% стоимости строительства, но не более 20 млн грн, при условии софинансирования со стороны получателя. Поддержка будет предоставляться для строительства новых хранилищ вместимостью от 3 тысяч тонн и при условии создания рабочих мест.

Для агропроизводителей из прифронтовых регионов предусмотрены льготные условия. В таких случаях государство сможет компенсировать до 50% стоимости строительства, если предприятие расположено на территориях активных или возможных боевых действий или имеет в собственности 80% земельных участков на временно оккупированных территориях.

Также правительство усовершенствовало механизм компенсации за поврежденные посевы на прифронтовых территориях. Государственную поддержку смогут получить аграрии, которые работают на территориях возможных и активных боевых действий и понесли потери в результате войны или сложных погодных условий. Компенсация составит до 4 700 грн за гектар поврежденных посевов, но не более 2 тысяч гектаров одному хозяйству.

Юлия Свириденко отметила, что адресная поддержка позволит аграриям сохранить производство и продолжить работу в сложных условиях, а принятые решения являются инвестицией в продовольственную безопасность государства и экономическую активность общин, в частности вблизи линии фронта.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.