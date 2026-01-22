  1. В Україні

У будівлі Південно-західного апеляційного господарського суду прорвало трубу системи опалення

15:06, 22 січня 2026
Через аварійну ситуацію опалення в будівлі суду відключено, а технічний стан потребує стабілізації.
У будівлі Південно-західного апеляційного господарського суду прорвало трубу системи опалення
Фото: swag.court.gov.ua
Як раніше писала «Судово-юридична газета», Південно-західний апеляційний господарський суд 20 січня обмежив роботу через розгерметизацію системи опалення.

22 січня стало відомо, що у будівлі, в якій розміщені Південно-західний апеляційний господарський суд та Господарський суд Одеської області, зафіксовано черговий прорив труби системи опалення, затоплено хол будівлі, існує загроза наступних проривів.

«Через аварійну ситуацію опалення в будівлі відключено, а технічний стан потребує стабілізації.

Проводяться додаткові аварійно-відновлювальні роботи, у тому числі по усунення наслідків затоплення серверної, яке сталося 20.01.2026.

З метою забезпечення безпеки життя та здоров’я всіх учасників судового процесу і відвідувачів суду центральний вхід закрито, проведення судових засідань тимчасово зупинено  до усунення наслідків аварії та стабілізації технічного стану будівлі», - йдеться у заяві.

Також там зазначили, що за відсутності нагальної необхідності рекомендуємо утриматися від відвідування суду.

Подати документи та звернутися за необхідною інформацією можна в електронному форматі -

електронною поштою [email protected].

через підсистему «Електронний суд».

Інформацію щодо подальшого режиму роботи судів суд повідомить додатково.

суд Одеса опалення

