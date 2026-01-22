У будівлі Південно-західного апеляційного господарського суду прорвало трубу системи опалення
Як раніше писала «Судово-юридична газета», Південно-західний апеляційний господарський суд 20 січня обмежив роботу через розгерметизацію системи опалення.
22 січня стало відомо, що у будівлі, в якій розміщені Південно-західний апеляційний господарський суд та Господарський суд Одеської області, зафіксовано черговий прорив труби системи опалення, затоплено хол будівлі, існує загроза наступних проривів.
«Через аварійну ситуацію опалення в будівлі відключено, а технічний стан потребує стабілізації.
Проводяться додаткові аварійно-відновлювальні роботи, у тому числі по усунення наслідків затоплення серверної, яке сталося 20.01.2026.
З метою забезпечення безпеки життя та здоров’я всіх учасників судового процесу і відвідувачів суду центральний вхід закрито, проведення судових засідань тимчасово зупинено до усунення наслідків аварії та стабілізації технічного стану будівлі», - йдеться у заяві.
Також там зазначили, що за відсутності нагальної необхідності рекомендуємо утриматися від відвідування суду.
Подати документи та звернутися за необхідною інформацією можна в електронному форматі -
електронною поштою [email protected].
через підсистему «Електронний суд».
Інформацію щодо подальшого режиму роботи судів суд повідомить додатково.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.