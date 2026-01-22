  1. В Украине

В здании Юго-Западного апелляционного хозяйственного суда прорвало трубу системы отопления

15:06, 22 января 2026
Из-за аварийной ситуации отопление в здании суда отключено, а техническое состояние требует стабилизации.
В здании Юго-Западного апелляционного хозяйственного суда прорвало трубу системы отопления
Фото: swag.court.gov.ua
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Юго-Западный апелляционный хозяйственный суд 20 января ограничил работу из-за разгерметизации системы отопления.

22 января стало известно, что в здании, где размещены Юго-Западный апелляционный хозяйственный суд и Хозяйственный суд Одесской области, зафиксирован очередной прорыв трубы системы отопления. Затоплен холл здания, существует угроза последующих прорывов.

«В связи с аварийной ситуацией отопление в здании отключено, а техническое состояние требует стабилизации.

Проводятся дополнительные аварийно-восстановительные работы, в том числе по устранению последствий затопления серверной, которое произошло 20.01.2026.

С целью обеспечения безопасности жизни и здоровья всех участников судебного процесса и посетителей суда центральный вход закрыт, проведение судебных заседаний временно приостановлено до устранения последствий аварии и стабилизации технического состояния здания», — говорится в заявлении.

Также отмечается, что при отсутствии неотложной необходимости рекомендуется воздержаться от посещения суда.

Подать документы и обратиться за необходимой информацией можно в электронном формате:

— по электронной почте [email protected];

— через подсистему «Электронный суд».

Информацию о дальнейшем режиме работы судов суд сообщит дополнительно.

суд Одесса отопление

