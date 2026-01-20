Юго-Западный апелляционный хозяйственный суд ограничил работу из-за разгерметизации системы отопления

Судебные заседания не будут проводиться до 23 января.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Юго-Западный апелляционный хозяйственный суд сообщил, что все судебные заседания, назначенные с 20.01.2026 с 15:30 и по 23.01.2026 включительно, не состоятся.

«В помещении суда проводятся ремонтные работы по устранению последствий разгерметизации системы отопления. В связи с обесточиванием серверного оборудования временно не будет осуществляться прием и регистрация входящей корреспонденции через подсистему «Электронный суд» и электронную почту суда», — говорится в заявлении.

Также отмечается, что регистрация входящей корреспонденции будет восстановлена в хронологическом порядке после устранения вышеуказанных обстоятельств.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.