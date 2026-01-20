  1. В Украине

Юго-Западный апелляционный хозяйственный суд ограничил работу из-за разгерметизации системы отопления

18:36, 20 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Судебные заседания не будут проводиться до 23 января.
Юго-Западный апелляционный хозяйственный суд ограничил работу из-за разгерметизации системы отопления
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Юго-Западный апелляционный хозяйственный суд сообщил, что все судебные заседания, назначенные с 20.01.2026 с 15:30 и по 23.01.2026 включительно, не состоятся.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

«В помещении суда проводятся ремонтные работы по устранению последствий разгерметизации системы отопления. В связи с обесточиванием серверного оборудования временно не будет осуществляться прием и регистрация входящей корреспонденции через подсистему «Электронный суд» и электронную почту суда», — говорится в заявлении.

Также отмечается, что регистрация входящей корреспонденции будет восстановлена в хронологическом порядке после устранения вышеуказанных обстоятельств.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Одесса

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Украине разрабатывают новые механизмы контроля и мониторинга государственной поддержки бизнеса

Законопроект предусматривает автоматизированный реестр для предоставителей помощи, сокращение сроков рассмотрения заявок.

Комитет ВРУ поддержал законопроект о трудоустройстве иностранцев, несмотря на предупреждения о социальных последствиях

Правительственная инициатива предусматривает запуск государственного веб-портала вакансий для иностранцев, электронные заявления и единое разрешение вместо двух.

ВСП приостановил увольнение в отставку судьи Александра Пелиха, подозреваемого в получении неправомерной выгоды

В ВСП имеются дисциплинарные жалобы относительно судьи Пелиха, которые в настоящее время находятся на стадии предварительной проверки и определены приоритетными.

Залог как граница свободы: апелляционный суд в Тернополе определил баланс между риском и правом

Суд подчеркнул: денежное обеспечение должно быть гарантией надлежащего поведения, а не формальной альтернативой аресту.

В Украине предлагают упростить увольнение работников на ВОТ и в зонах боевых действий

Работодателям разрешат увольнять работников без риска юридической ответственности.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]