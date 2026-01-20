Південно-західний апеляційний господарський суд обмежив роботу через розгерметизацію системи опалення

Засідання суду не відбуватимуться до 23 січня.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Південно-західний апеляційний господарський суд повідомив, що усі судові засідання, призначені з 20.01.2026 з 15:30 та по 23.01.2026 включно, не відбудуться.

«У приміщенні суду проводяться ремонтні роботи з усунення наслідків розгерметизації системи опалення. У зв’язку з знеструмленням серверного обладнання тимчасово не здійснюватиметься прийом та реєстрація вхідної кореспонденції через підсистему «Електронний суд» та електронну пошту суду», - сказано у заяві.

Також там додали, що реєстрація вхідної кореспонденції буде відновлена у хронологічному порядку після усунення вищезазначених обставин.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.