Чи враховується щомісячна виплата на догляд за дитиною при розрахунку базової соцдопомоги – пояснення

За даними ПФУ, до сукупного доходу сім’ї включають лише регулярні виплати, одноразові допомоги не беруться до уваги.

Пенсійний фонд України повідомив, що при визначенні розміру базової соціальної допомоги враховується середньомісячний сукупний дохід сім’ї.

Середньомісячний сукупний дохід обчислюється як середній дохід усіх членів сім’ї за три місяці, що передують місяцю, який передує місяцю звернення. Порядок обчислення встановлений постановою Кабінету Міністрів від 22 липня 2020 року № 632.

Щомісячна виплата для догляду за дитиною до досягнення нею однорічного віку включається до сукупного доходу сім’ї при призначенні базової соціальної допомоги.

Водночас одноразова допомога при народженні дитини не враховується при розрахунку доходу для отримання соціальної допомоги.

