  1. В Украине

Учитывается ли ежемесячная выплата на уход за ребенком при расчете базовой соцпомощи – объяснение

00:06, 23 января 2026
По данным ПФУ, в совокупный доход семьи включаются только регулярные выплаты, единовременные пособия не учитываются.
Фото: ТСН
Пенсионный фонд Украины сообщил, что при определении размера базовой социальной помощи учитывается среднемесячный совокупный доход семьи.

Среднемесячный совокупный доход рассчитывается как средний доход всех членов семьи за три месяца, предшествующие месяцу, предшествующему месяцу обращения. Порядок расчета установлен постановлением Кабинета Министров от 22 июля 2020 года № 632.

Ежемесячная выплата для ухода за ребенком до достижения им одного года включается в совокупный доход семьи при назначении базовой социальной помощи.

В то же время единовременное пособие при рождении ребенка не учитывается при расчете дохода для получения социальной помощи.

деньги дети ПФУ денежная помощь

