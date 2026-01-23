  1. В Україні

Як виправити помилки у відомостях Єдиного державного реєстру — роз’яснення

07:18, 23 січня 2026
Коли суб’єкт державної реєстрації виявляє помилку самостійно, він зобов’язаний виправити її безоплатно протягом одного робочого дня та письмово повідомити про це заявника.
Якщо у відомостях Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр) виявлено помилку (описку, друкарську, граматичну чи арифметичну), допущену з вини суб’єкта державної реєстрації, заявник повідомляє про це письмово (в паперовій або електронній формі). Суб’єкт перевіряє відомості на відповідність документам, що стали підставою для реєстрації. У разі підтвердження невідповідності помилка виправляється безоплатно в день надходження повідомлення. Про це повідомив Відділ державної реєстрації громадських формувань у Черкаській області.

Якщо помилку допущено з вини заявника, її виправлення є платним. Адміністративний збір у такому разі становить 30 % від збору, встановленого частиною першою статті 36 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань».

Станом на 01.01.2026 розмір збору складає 100 грн або 300 грн (залежно від виду суб’єкта).

Якщо помилка в Єдиному державному реєстрі виникла через недостовірні дані в самих документах, її виправлення можливе лише після внесення змін до цих документів. Також процедура може здійснюватися на підставі судового рішення.

Єдиний державний реєстр юридичних осіб

