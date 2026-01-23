  1. В Украине

Как исправить ошибки в сведениях Единого государственного реестра — разъяснение

07:18, 23 января 2026
Когда субъект государственной регистрации выявляет ошибку самостоятельно, он обязан исправить ее бесплатно в течение одного рабочего дня и письменно уведомить об этом заявителя.
Если в сведениях Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований (далее — Единый государственный реестр) выявлена ошибка (описка, опечатка, грамматическая или арифметическая), допущенная по вине субъекта государственной регистрации, заявитель письменно сообщает об этом (в бумажной или электронной форме). Субъект проверяет сведения на соответствие документам, которые стали основанием для регистрации. В случае подтверждения несоответствия ошибка исправляется бесплатно в день поступления сообщения. Об этом сообщил Отдел государственной регистрации общественных формирований в Черкасской области.

Если ошибка допущена по вине заявителя, ее исправление является платным. Административный сбор в таком случае составляет 30 % от сбора, установленного частью первой статьи 36 Закона Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований».

По состоянию на 01.01.2026 размер сбора составляет 100 грн или 300 грн (в зависимости от вида субъекта).

Если ошибка в Едином государственном реестре возникла из-за недостоверных данных в самих документах, ее исправление возможно только после внесения изменений в эти документы. Также процедура может осуществляться на основании судебного решения.

Единый государственный реестр юридических лиц

