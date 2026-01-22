  1. В Україні

Михайло Федоров призначив Сергія Стерненка радником із питань використання дронів на фронті

21:34, 22 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Стерненко займатиметься питаннями підвищення використання БПЛА на фронті.
Михайло Федоров призначив Сергія Стерненка радником із питань використання дронів на фронті
Фото: Михайло Федоров
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Сергій Стерненко став радником міністра оборони Михайла Федорова з питань підвищення використання дронів на фронті. Про це повідомив Федоров.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Він розповів, що зустрівся зі Стерненком після його нещодавньої розмови з Володимиром Зеленським. Сторони домовилися поглибити співпрацю для виконання завдань, пов’язаних із підвищенням ефективності застосування дронів.

«Відтепер Сергій буде моїм радником з питань підвищення використання БпЛА на фронті. Його досвід допоможе нам реалізувати спільне бачення підвищення ефективності безпілотних підрозділів», — заявив Федоров.

Міністр визначив кілька пріоритетних завдань, над якими слід працювати вже зараз. Насамперед ідеться про належне оснащення підрозділів, що працюють із дронами, а також упорядкування й стабільність логістики постачань.

Окремо Михайло Федоров наголосив на важливості глибокої аналітики та результативності використання безпілотних систем. За його оцінкою, нині лише приблизно 50 із 400 підрозділів забезпечують близько 70% усіх успішних уражень російських сил.

«Наша мета — допомогти швидко вирости іншим 350 і значно збільшити масштаб знищення росіян», — заявив міністр.

Для цього планують розширити навчання, аналіз операцій та обмін досвідом між підрозділами, спираючись на дані з фронту та зворотний зв’язок від військових.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Міноборони Михайло Федоров дрон

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ВРП скасувала відставку Плотніцького: ВАКС визнав суддю винним в одержанні хабаря

Вища рада правосуддя припинила відставку судді Плотніцького через набрання законної сили обвинувальним вироком.

Помилкові кошти на рахунку: чому суд у Павлограді не визнав овердрафт кредитом і відмовив у моральній шкоді неповнолітній клієнтці

Суд відхилив фінансові претензії позивача і не підтвердив доводи про душевні страждання відповідача.

Вища рада правосуддя звільнила у відставку суддю Апеляційного суду Києва Антона Чернушенка

Суддя Апеляційного суду Києва Чернушенко Антон Васильович залишає посаду у зв’язку з поданням заяви про звільнення у відставку.

В Україні створять Національне бюро розслідувань аварійних подій на транспорті

Працівники майбутнього Бюро зможуть безперешкодно заходити на будь-які території та вилучати транспорт і документи.

Більше отримувачів і довші строки: як змінять одноразову допомогу постраждалим від війни

Законопроєкт передбачає уточнення умов отримання одноразової грошової допомоги, розширення кола отримувачів та вдосконалення механізму її виплати.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]