Михайло Федоров призначив Сергія Стерненка радником із питань використання дронів на фронті

Сергій Стерненко став радником міністра оборони Михайла Федорова з питань підвищення використання дронів на фронті. Про це повідомив Федоров.

Він розповів, що зустрівся зі Стерненком після його нещодавньої розмови з Володимиром Зеленським. Сторони домовилися поглибити співпрацю для виконання завдань, пов’язаних із підвищенням ефективності застосування дронів.

«Відтепер Сергій буде моїм радником з питань підвищення використання БпЛА на фронті. Його досвід допоможе нам реалізувати спільне бачення підвищення ефективності безпілотних підрозділів», — заявив Федоров.

Міністр визначив кілька пріоритетних завдань, над якими слід працювати вже зараз. Насамперед ідеться про належне оснащення підрозділів, що працюють із дронами, а також упорядкування й стабільність логістики постачань.

Окремо Михайло Федоров наголосив на важливості глибокої аналітики та результативності використання безпілотних систем. За його оцінкою, нині лише приблизно 50 із 400 підрозділів забезпечують близько 70% усіх успішних уражень російських сил.

«Наша мета — допомогти швидко вирости іншим 350 і значно збільшити масштаб знищення росіян», — заявив міністр.

Для цього планують розширити навчання, аналіз операцій та обмін досвідом між підрозділами, спираючись на дані з фронту та зворотний зв’язок від військових.

