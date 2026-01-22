  1. В Украине

Михаил Федоров назначил Сергея Стерненко советником по вопросам использования дронов на фронте

21:34, 22 января 2026
Стерненко будет заниматься вопросами повышения использования БПЛА на фронте.
Сергей Стерненко стал советником министра обороны Михаила Федорова по вопросам повышения использования дронов на фронте. Об этом сообщил Федоров.

Он рассказал, что встретился со Стерненко после его недавнего разговора с Владимиром Зеленским. Стороны договорились углубить сотрудничество по выполнению задач, связанных с повышением эффективности применения дронов.

«Отныне Сергей будет моим советником по вопросам повышения использования БПЛА на фронте. Его опыт поможет нам реализовать общее видение повышения эффективности беспилотных подразделений», – заявил Федоров.

Министр определил несколько приоритетных задач, над которыми следует работать уже сейчас. Прежде всего, речь идет о надлежащем оснащении подразделений, работающих с дронами, а также упорядочении и стабильности логистики поставок.

Отдельно Михаил Федоров отметил важность глубокой аналитики и результативности использования беспилотных систем. По его оценке, в настоящее время только около 50 из 400 подразделений обеспечивают около 70% всех успешных впечатлений российских сил.

«Наша цель – помочь быстро вырасти другим 350 и значительно увеличить масштаб уничтожения россиян», – заявил министр.

Для этого планируется расширить обучение, анализ операций и обмен опытом между подразделениями, опираясь на данные с фронта и обратную связь от военных.

Минобороны Михаил Федоров дрон

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

