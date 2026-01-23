  1. В Україні

У Києві чоловік побив комунальника під час ремонту тепломережі — поліція відкрила справу

08:48, 23 січня 2026
Між мешканцем будинку та працівником ЖЕДу виник конфлікт, який переріс у бійку.
У Києві правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом побиття працівника комунального підприємства під час виконання ним службових обов’язків. Про це повідомляє столична поліція.

Так, до Печерського управління поліції звернувся 53-річний працівник ЖЕДу із заявою про те, що під час проведення робіт з відновлення теплопостачання на ґрунті словесного конфлікту його вдарив 62-річний мешканець будинку.

Для документування події на місце прибула слідчо-оперативна група територіального підрозділу. Правоохоронці опитали учасників й свідків інциденту та наразі проводять слідчі дії для встановлення всіх обставин події.

Потерпілому надано направлення для проходження судово-медичної експертизи, яка визначить ступінь тяжкості отриманих тілесних ушкоджень. Наразі чоловік перебуває в лікарні.  

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України - умисне легке тілесне ушкодження. Триває досудове розслідування.

Національна поліція поліція Київ

