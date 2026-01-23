В Киеве мужчина избил коммунальщика во время ремонта теплоснабжения — полиция открыла дело

Между жителем дома и работником ЖЕДа возник конфликт, который перерос в драку.

В Киеве правоохранители начали уголовное производство по факту избиения работника коммунального предприятия во время выполнения им служебных обязанностей. Об этом сообщает столичная полиция.

Так, в Печерское управление полиции обратился 53-летний работник ЖЕДа с заявлением о том, что во время проведения работ по восстановлению теплоснабжения на почве словесного конфликта его ударил 62-летний житель дома.

Для документирования происшествия на место прибыла следственно-оперативная группа территориального подразделения. Правоохранители опросили участников и свидетелей инцидента и в настоящее время проводят следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия.

Потерпевшему выдано направление для прохождения судебно-медицинской экспертизы, которая определит степень тяжести полученных телесных повреждений. В настоящее время мужчина находится в больнице.

По указанному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины - умышленное легкое телесное повреждение. Продолжается досудебное расследование.

