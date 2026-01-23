  1. В Україні

Не вдається увійти до реєстрів — як вирішити проблему з авторизацією після оновлення Chrome та Edge

11:29, 23 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У НАІС оприлюднили інструкцію, як вирішити проблему з авторизацією у реєстрах після оновлення Chrome та Edge.
Не вдається увійти до реєстрів — як вирішити проблему з авторизацією після оновлення Chrome та Edge
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державне підприємство «Національні інформаційні системи» повідомило, що у зв’язку з оновленням браузерів Google Chrome (версія 142.0.7444.60 та новіші) та Edge, під час входу до Реєстрів можуть виникати труднощі з авторизацією. Браузер може виводити запит: «Шукати пристрої в локальній мережі й підключатися до них».

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

«Це пов’язано з новими налаштуваннями безпеки Google Chrome та Edge, які обмежують доступ сайтів до компонентів на вашому комп’ютері (зокрема до криптографічних бібліотек)», - заявили у НАІС.

Для успішної авторизації виконайте наступні кроки:

У вікні запиту, що з’явилося, натисніть кнопку «Дозволити».

АБО

Якщо ви випадково натиснули «Блокувати» або закрили вікно:

Натисніть на іконку налаштувань (значок «замка» або «повзунків») ліворуч від адреси вебсайту в адресному рядку.

Активуйте перемикач напроти пункту «Доступ до локальної мережі» (або «Local Network Access»).

АБО

Якщо перемикач відсутній у меню:

Скопіюйте та вставте в адресний рядок браузера команду: chrome://flags/#local-network-access-check

У випадаючому списку праворуч оберіть значення «Disabled».

Натисніть кнопку «Relaunch» (Перезапустити), що з'явиться внизу екрана, щоб зміни набрали чинності.

Після виконання налаштувань обов’язково оновіть сторінку Реєстру (F5).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

мінюст

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Протокол без доказів: чому суд у Петриківці закрив справу про домашнє насильство

Правосуддя не визнає припущень – поліція повинна доводити факти, а не лише фіксувати виклики.

Пленум Верховного Суду переобрав секретаря: Дмитра Луспеника підтримала більшість суддів

Дмитро Луспеник вчергове отримав переважну підтримку колег під час засідання Пленуму ВС.

Галина Третьякова зареєструвала законопроєкт про справедливу систему оплати праці

Парламентський законопроєкт декларує структурну перебудову системи оплати праці з новими  межами, правилами та відповідальністю.

Кредит на авто: суд у Шахтарську підтвердив право банку на інфляційні втрати та три відсотки річних

Суд наголосив, що солідарна відповідальність позичальника і поручителя триває до повного погашення кредиту.

ВРП скасувала відставку Плотніцького: ВАКС визнав суддю винним в одержанні хабаря

Вища рада правосуддя припинила відставку судді Плотніцького через набрання законної сили обвинувальним вироком.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]