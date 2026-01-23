Не вдається увійти до реєстрів — як вирішити проблему з авторизацією після оновлення Chrome та Edge

У НАІС оприлюднили інструкцію, як вирішити проблему з авторизацією у реєстрах після оновлення Chrome та Edge.

Державне підприємство «Національні інформаційні системи» повідомило, що у зв’язку з оновленням браузерів Google Chrome (версія 142.0.7444.60 та новіші) та Edge, під час входу до Реєстрів можуть виникати труднощі з авторизацією. Браузер може виводити запит: «Шукати пристрої в локальній мережі й підключатися до них».

«Це пов’язано з новими налаштуваннями безпеки Google Chrome та Edge, які обмежують доступ сайтів до компонентів на вашому комп’ютері (зокрема до криптографічних бібліотек)», - заявили у НАІС.

Для успішної авторизації виконайте наступні кроки:

У вікні запиту, що з’явилося, натисніть кнопку «Дозволити».

АБО

Якщо ви випадково натиснули «Блокувати» або закрили вікно:

Натисніть на іконку налаштувань (значок «замка» або «повзунків») ліворуч від адреси вебсайту в адресному рядку.

Активуйте перемикач напроти пункту «Доступ до локальної мережі» (або «Local Network Access»).

АБО

Якщо перемикач відсутній у меню:

Скопіюйте та вставте в адресний рядок браузера команду: chrome://flags/#local-network-access-check

У випадаючому списку праворуч оберіть значення «Disabled».

Натисніть кнопку «Relaunch» (Перезапустити), що з'явиться внизу екрана, щоб зміни набрали чинності.

Після виконання налаштувань обов’язково оновіть сторінку Реєстру (F5).

