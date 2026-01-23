  1. В Украине

Не удается войти в реестры — как решить проблему с авторизацией после обновления Chrome и Edge

11:29, 23 января 2026
В НАИС обнародовали инструкцию, как решить проблему с авторизацией в реестрах после обновления Chrome и Edge.
 Государственное предприятие «Национальные информационные системы» сообщило, что в связи с обновлением браузеров Google Chrome (версия 142.0.7444.60 и новее) и Edge при входе в Реестры могут возникать трудности с авторизацией. Браузер может выводить запрос: «Искать устройства в локальной сети и подключаться к ним».

«Это связано с новыми настройками безопасности Google Chrome и Edge, которые ограничивают доступ сайтов к компонентам на вашем компьютере (в частности к криптографическим библиотекам)», — заявили в НАИС.

Для успешной авторизации выполните следующие шаги:

В появившемся окне запроса нажмите кнопку «Разрешить».

ИЛИ

Если вы случайно нажали «Блокировать» или закрыли окно:

Нажмите на иконку настроек (значок «замка» или «ползунков») слева от адреса веб-сайта в адресной строке.

Активируйте переключатель напротив пункта «Доступ к локальной сети» (или «Local Network Access»).

ИЛИ

Если переключатель отсутствует в меню:

Скопируйте и вставьте в адресную строку браузера команду: chrome://flags/#local-network-access-check

В выпадающем списке справа выберите значение «Disabled».

Нажмите кнопку «Relaunch» («Перезапустить»), которая появится внизу экрана, чтобы изменения вступили в силу.

После выполнения настроек обязательно обновите страницу Реестра (F5).

минюст

