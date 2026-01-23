Не удается войти в реестры — как решить проблему с авторизацией после обновления Chrome и Edge
Государственное предприятие «Национальные информационные системы» сообщило, что в связи с обновлением браузеров Google Chrome (версия 142.0.7444.60 и новее) и Edge при входе в Реестры могут возникать трудности с авторизацией. Браузер может выводить запрос: «Искать устройства в локальной сети и подключаться к ним».
«Это связано с новыми настройками безопасности Google Chrome и Edge, которые ограничивают доступ сайтов к компонентам на вашем компьютере (в частности к криптографическим библиотекам)», — заявили в НАИС.
Для успешной авторизации выполните следующие шаги:
В появившемся окне запроса нажмите кнопку «Разрешить».
ИЛИ
Если вы случайно нажали «Блокировать» или закрыли окно:
Нажмите на иконку настроек (значок «замка» или «ползунков») слева от адреса веб-сайта в адресной строке.
Активируйте переключатель напротив пункта «Доступ к локальной сети» (или «Local Network Access»).
ИЛИ
Если переключатель отсутствует в меню:
Скопируйте и вставьте в адресную строку браузера команду: chrome://flags/#local-network-access-check
В выпадающем списке справа выберите значение «Disabled».
Нажмите кнопку «Relaunch» («Перезапустить»), которая появится внизу экрана, чтобы изменения вступили в силу.
После выполнения настроек обязательно обновите страницу Реестра (F5).
