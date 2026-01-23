  1. В Україні

Кабмін спростив продаж санкційного майна росіян

13:27, 23 січня 2026
Уряд також затвердив перелік санкційних активів та орієнтовний графік їхнього продажу.
Кабінет міністрів спростив продаж санкційних активів РФ, які були стягнуті в державну власність, на відкритих аукціонах. Про це повідомила очільниця уряду Юлія Свириденко.

Вона також назвала ключові зміни:

- Відтепер права вимоги за кредитами можна включати до складу активу та продавати разом із ним як єдиний пакет.

- Якщо ж перший аукціон не відбувся, держава автоматично запускає повторний аукціон з меншою ціною, а далі аукціон за голландською моделлю з поступовим зниженням ціни. Це дозволить пришвидшити продаж санкційного майна та збільшити надходження.

«Разом з тим, затвердили перелік санкційних активів та орієнтовний графік їхнього продажу. На аукціони будуть виставлені корпоративні права 26 обʼєктів, включно з ТОВ «Інвестиційний союз «Либідь» (ТЦ Оушен Плаза), ТОВ «Миколаївський глиноземний завод», ТОВ «Калушський трубний завод», ТОВ «АМСТЕЛ-СКІ» (готель в Буковелі), ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат», ТОВ «Мотордеталь-Конотоп», АТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» та іншими активами.

Аукціони почнуться вже у березні. Активи будуть виставлятись залежно від часу, необхідного для підготовки майна до продажу», - сказала вона.

Також Свириденко додала, що усі отримані кошти надійдуть до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії та працюватимуть на відновлення інфраструктури, економіки та підтримку людей.

Кабінет Міністрів України Юлія Свириденко

