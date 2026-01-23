Кабмин упростил продажу санкционного имущества россиян

Правительство также утвердило перечень санкционных активов и ориентировочный график их продажи.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет министров упростил продажу санкционных активов РФ, которые были взысканы в государственную собственность, на открытых аукционах. Об этом сообщила глава правительства Юлия Свириденко.

Она также назвала ключевые изменения:

Отныне права требования по кредитам можно включать в состав актива и продавать вместе с ним как единый пакет.

Если первый аукцион не состоялся, государство автоматически запускает повторный аукцион с более низкой ценой, а затем аукцион по голландской модели с постепенным снижением цены. Это позволит ускорить продажу санкционного имущества и увеличить поступления.

«Вместе с тем утвердили перечень санкционных активов и ориентировочный график их продажи. На аукционы будут выставлены корпоративные права 26 объектов, включая ООО «Инвестиционный союз „Лыбидь“» (ТЦ Ocean Plaza), ООО «Николаевский глиноземный завод», ООО «Калушский трубный завод», ООО «АМСТЕЛ-СКИ» (отель в Буковеле), ООО «Демуринский горно-обогатительный комбинат», ООО «Мотордеталь-Конотоп», АО «Запорожский производственный алюминиевый комбинат» и другие активы.

Аукционы начнутся уже в марте. Активы будут выставляться в зависимости от времени, необходимого для подготовки имущества к продаже», — сказала она.

Также Свириденко добавила, что все полученные средства поступят в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии и будут направлены на восстановление инфраструктуры, экономики и поддержку людей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.