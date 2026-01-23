Верховний Суд замінив делегата на ХХ з’їзд суддів: замість Ігоря Дашутіна обрали Ірину Гончарову

Пленум Верховного Суду змінив делегата на XX черговий з’їзд суддів України.

Пленум Верховного Суду ухвалив рішення обрати делегатом на XX черговий з’їзд суддів України суддю Верховного Суду у складі Касаційного адміністративного суду Ірину Гончарову.

Відповідне рішення прийнято у зв’язку з необхідністю заміни делегата, раніше обраного постановою Пленуму Верховного Суду від 6 жовтня 2024 року № 14. Йдеться про Ігоря Дашутіна, який був делегований на з’їзд від Верховного Суду.

Як зазначається, заміна зумовлена обранням Ігоря Дашутіна на посаду голови Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду. У зв’язку з цим його участь у з’їзді суддів як делегата від Верховного Суду стала неможливою.

