Верховний Суд замінив делегата на ХХ з’їзд суддів: замість Ігоря Дашутіна обрали Ірину Гончарову

14:16, 23 січня 2026
Пленум Верховного Суду змінив делегата на XX черговий з’їзд суддів України.
Верховний Суд замінив делегата на ХХ з'їзд суддів: замість Ігоря Дашутіна обрали Ірину Гончарову
Пленум Верховного Суду ухвалив рішення обрати делегатом на XX черговий з’їзд суддів України суддю Верховного Суду у складі Касаційного адміністративного суду Ірину Гончарову.

Відповідне рішення прийнято у зв’язку з необхідністю заміни делегата, раніше обраного постановою Пленуму Верховного Суду від 6 жовтня 2024 року № 14. Йдеться про Ігоря Дашутіна, який був делегований на з’їзд від Верховного Суду.

Як зазначається, заміна зумовлена обранням Ігоря Дашутіна на посаду голови Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду. У зв’язку з цим його участь у з’їзді суддів як делегата від Верховного Суду стала неможливою.

