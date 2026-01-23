  1. В Украине
  Суд инфо

Верховный Суд заменил делегата на ХХ съезд судей: вместо Игоря Дашутина избрали Ирину Гончарову

14:16, 23 января 2026
Пленум Верховного Суда изменил делегата на XX очередной съезд судей Украины.
Пленум Верховного Суда принял решение избрать делегатом на XX очередной съезд судей Украины судью Верховного Суда в составе Кассационного административного суда Ирину Гончарову.

Соответствующее решение принято в связи с необходимостью замены делегата, ранее избранного постановлением Пленума Верховного Суда от 6 октября 2024 года № 14. Речь идет об Игоре Дашутине, который был делегирован на съезд от Верховного Суда.

Как отмечается, замена обусловлена избранием Игоря Дашутина на должность председателя Кассационного административного суда в составе Верховного Суда. В связи с этим его участие в съезде судей в качестве делегата от Верховного Суда стало невозможным.

Верховный Суд Съезд судей

