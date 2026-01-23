Верховный Суд заменил делегата на ХХ съезд судей: вместо Игоря Дашутина избрали Ирину Гончарову

Пленум Верховного Суда изменил делегата на XX очередной съезд судей Украины.

Пленум Верховного Суда принял решение избрать делегатом на XX очередной съезд судей Украины судью Верховного Суда в составе Кассационного административного суда Ирину Гончарову.

Соответствующее решение принято в связи с необходимостью замены делегата, ранее избранного постановлением Пленума Верховного Суда от 6 октября 2024 года № 14. Речь идет об Игоре Дашутине, который был делегирован на съезд от Верховного Суда.

Как отмечается, замена обусловлена избранием Игоря Дашутина на должность председателя Кассационного административного суда в составе Верховного Суда. В связи с этим его участие в съезде судей в качестве делегата от Верховного Суда стало невозможным.

