Статус безробітного на Порталі Дія зможуть надавати або припиняти автоматично після перевірки реєстрів

19:07, 23 січня 2026
Протягом 10 місяців від дня набрання чинності постановою будуть розроблені і впроваджені технічні рішення, необхідні для її реалізації.
Кабінет Міністрів ухвалив рішення про розширення каналів отримання послуг у сфері зайнятості населення. Відтепер окремі сервіси можна буде отримати не лише у центрах зайнятості, а й через центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) та в електронному форматі через Портал Дія.

Як вказали у Мінекономіки, рішення ухвалене на запит бізнесу з метою зменшення кількості паперових документів і звернень під час працевлаштування, а також спрощення взаємодії громадян і роботодавців із державою.

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства спільно з Державним центром зайнятості та Міністерством цифрової трансформації протягом 10 місяців з дня набрання чинності постановою мають розробити та впровадити необхідні технічні рішення.

Передбачається, що у разі подання заяви через Портал Дія та успішної автоматизованої верифікації даних шляхом звірки з державними реєстрами, рішення щодо надання або поновлення статусу зареєстрованого безробітного, припинення реєстрації чи відмови може ухвалюватися автоматично програмними засобами порталу.

У Мінекономіки кажуть, що розширення каналів звернення означає, що частину послуг громадяни зможуть отримувати ближче до місця проживання — через ЦНАП, або дистанційно — через Дію. В окремих випадках рішення формуватиметься автоматично після перевірки інформації в державних реєстрах.

Окремо уряд уточнив підходи до виплат допомоги по безробіттю під час професійного навчання, щоб механізм нарахування коректно враховував фактичні строки та умови такого навчання.

Для роботодавців передбачено можливість подання окремих заяв, зокрема щодо компенсацій, через Портал Дія або в інший спосіб, визначений порядком.

