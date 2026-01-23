Статус безработного на Портале Дия смогут предоставлять или прекращать автоматически после проверки реестров

В течение 10 месяцев со дня вступления в силу постановления будут разработаны и внедрены технические решения, необходимые для его реализации.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров принял решение о расширении каналов получения услуг в сфере занятости населения. Отныне отдельные сервисы можно будет получать не только в центрах занятости, но и через центры предоставления административных услуг (ЦНАП), а также в электронном формате через Портал Дия.

Как отметили в Минэкономики, решение принято по запросу бизнеса с целью сокращения количества бумажных документов и обращений при трудоустройстве, а также упрощения взаимодействия граждан и работодателей с государством.

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства совместно с Государственным центром занятости и Министерством цифровой трансформации в течение 10 месяцев со дня вступления постановления в силу должны разработать и внедрить необходимые технические решения.

Предполагается, что в случае подачи заявления через Портал Дия и успешной автоматизированной верификации данных путем сверки с государственными реестрами решение о предоставлении или возобновлении статуса зарегистрированного безработного, прекращении регистрации либо отказе может приниматься автоматически программными средствами портала.

В Минэкономики отмечают, что расширение каналов обращения означает, что часть услуг граждане смогут получать ближе к месту проживания — через ЦНАП, либо дистанционно — через Дию. В отдельных случаях решение будет формироваться автоматически после проверки информации в государственных реестрах.

Отдельно правительство уточнило подходы к выплатам пособия по безработице во время профессионального обучения, чтобы механизм начисления корректно учитывал фактические сроки и условия такого обучения.

Для работодателей предусмотрена возможность подачи отдельных заявлений, в частности относительно компенсаций, через Портал Дия либо иным способом, определенным порядком.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.