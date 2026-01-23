  1. В Украине

Статус безработного на Портале Дия смогут предоставлять или прекращать автоматически после проверки реестров

19:07, 23 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В течение 10 месяцев со дня вступления в силу постановления будут разработаны и внедрены технические решения, необходимые для его реализации.
Статус безработного на Портале Дия смогут предоставлять или прекращать автоматически после проверки реестров
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров принял решение о расширении каналов получения услуг в сфере занятости населения. Отныне отдельные сервисы можно будет получать не только в центрах занятости, но и через центры предоставления административных услуг (ЦНАП), а также в электронном формате через Портал Дия.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как отметили в Минэкономики, решение принято по запросу бизнеса с целью сокращения количества бумажных документов и обращений при трудоустройстве, а также упрощения взаимодействия граждан и работодателей с государством.

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства совместно с Государственным центром занятости и Министерством цифровой трансформации в течение 10 месяцев со дня вступления постановления в силу должны разработать и внедрить необходимые технические решения.

Предполагается, что в случае подачи заявления через Портал Дия и успешной автоматизированной верификации данных путем сверки с государственными реестрами решение о предоставлении или возобновлении статуса зарегистрированного безработного, прекращении регистрации либо отказе может приниматься автоматически программными средствами портала.

В Минэкономики отмечают, что расширение каналов обращения означает, что часть услуг граждане смогут получать ближе к месту проживания — через ЦНАП, либо дистанционно — через Дию. В отдельных случаях решение будет формироваться автоматически после проверки информации в государственных реестрах.

Отдельно правительство уточнило подходы к выплатам пособия по безработице во время профессионального обучения, чтобы механизм начисления корректно учитывал фактические сроки и условия такого обучения.

Для работодателей предусмотрена возможность подачи отдельных заявлений, в частности относительно компенсаций, через Портал Дия либо иным способом, определенным порядком.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Дия

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Судья ВАКС по делу Тимошенко заявил о давлении: двойные стандарты или «ручной суд»

Следственный судья Виталий Дубас обратился в Высший совет правосудия и к Генпрокурору, заявив о вмешательстве в деятельность суда.

Протокол без доказательств: почему суд в Петриковке закрыл дело о домашнем насилии

Правосудие не признает предположений – полиция обязана подтверждать факты, а не только фиксировать вызовы.

Пленум Верховного Суда переизбрал секретаря: Дмитрия Луспеника поддержало большинство судей

Судья Дмитрий Луспеник вновь получил преимущественную поддержку коллег во время заседания Пленума ВС.

Галина Третьякова зарегистрировала законопроект о справедливой системе оплаты труда

Парламентский законопроект декларирует структурную перестройку системы оплаты труда с новыми границами, правилами и ответственностью.

Кредит на авто: суд в Шахтерске подтвердил право банка на инфляционные потери и три процента годовых

Суд подчеркнул, что солидарная ответственность заемщика и поручителя продолжается до полного погашения кредита.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]