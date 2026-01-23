  1. В Україні

Повторні медогляди при незворотних травмах — Гетманцев заявив про необхідність перегляду механізму встановлення інвалідності військовим

18:06, 23 січня 2026
Данило Гетманцев наголосив, що процедура встановлення інвалідності для військових залишається складною та нецифровізованою, що створює низку проблем.
фото з відкритих джерел
Процес встановлення інвалідності для військовослужбовців досі має чимало проблем і викликів, заявив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, процедура часто перетворюється на справжнє випробування через низку причин, зокрема:

  • складні та затяжні медичні комісії;
  • нестачу профільних лікарів і перевантаження експертних команд;
  • повторні огляди навіть при незворотних ушкодженнях;
  • бюрократичні процедури з численними довідками та висновками;
  • психологічний тиск, коли військовому доводиться "доводити" свій стан здоров’я.

Гетманцев зазначив, що відповідні процедури й досі залишаються нецифровізованими. Крім того, за його словами, трапляються випадки заниження групи інвалідності, що безпосередньо впливає на розмір пенсійного забезпечення та обсяг пільг.

"У результаті ситуація виглядає так, ніби держава не забезпечує справедливу підтримку", - зазначив голова податкового комітету.

Також Гетманцев підкреслив, що досвід країн із тривалим воєнним минулим свідчить: підтримка військових з інвалідністю має базуватися не лише на формальному статусі чи разових виплатах, а на комплексному та безперервному супроводі особи після поранення.

Він представив інфографіку з прикладами інструментів підтримки, які застосовуються в інших країнах.

ЗСУ військові військовослужбовці військова служба Данило Гетманцев інвалідність

