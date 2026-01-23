  1. В Украине

Повторные медосмотры при необратимых травмах – Гетманцев заявил о необходимости пересмотра механизма установления инвалидности военным

18:06, 23 января 2026
Даниил Гетманцев подчеркнул, что процедура установления инвалидности для военных остается сложной и нецифровой, что создает ряд проблем.
Процесс установления инвалидности для военнослужащих до сих пор имеет множество проблем и вызовов, заявил председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По его словам, процедура часто превращается в настоящее испытание по ряду причин, в частности:

  • сложные и затяжные медицинские комиссии;
  • нехватка профильных врачей и перегрузка экспертных команд;
  • повторные осмотры даже при необратимых повреждениях;
  • бюрократические процедуры с большим количеством справок и заключений;
  • психологическое давление, когда военному приходится "доказывать" своё состояние здоровья.

Гетманцев отметил, что соответствующие процедуры до сих пор остаются нецифровизированными. Кроме того, по его словам, случаются случаи занижения группы инвалидности, что напрямую влияет на размер пенсионного обеспечения и объём льгот.

"В результате складывается впечатление, что государство не обеспечивает справедливую поддержку", — отметил глава налогового комитета.

Также Гетманцев подчеркнул, что опыт стран с длительным военным прошлым свидетельствует: поддержка военных с инвалидностью должна основываться не только на формальном статусе или разовых выплатах, а на комплексном и непрерывном сопровождении человека после ранения.

Он представил инфографику с примерами инструментов поддержки, применяемых в других странах.

ВСУ военные военнослужащие военная служба Даниил Гетманцев инвалидность

