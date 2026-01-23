  1. В Україні

До кінця січня ЗВО отримають кошти на підвищені виплати викладачам – МОН

19:25, 23 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
З 1 січня 2026 року розпочато нарахування зарплат за новими тарифами.
До кінця січня ЗВО отримають кошти на підвищені виплати викладачам – МОН
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство освіти і науки України повідомило, що заклади вищої освіти, підпорядковані МОН, вже можуть нараховувати заробітну плату педагогічним та науково-педагогічним працівникам за новими розмірами посадових окладів. Фінансування виплат за січень відбудеться до кінця місяця, а виплати працівникам здійснюватимуться відповідно до строків, затверджених у кожному закладі.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

З 1 січня 2026 року посадовий оклад 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки встановлено на рівні 3 470 грн, і від цього показника розраховуються всі інші оклади, надбавки та доплати. Для педагогічних і науково-педагогічних працівників державних та комунальних закладів посадові оклади зросли на 40%. Якщо підвищення раніше вже застосовувалося на рівні 10%, фактичне зростання у січні становить близько 30%.

Фінансування виплат у закладах вищої освіти, що здійснюється за кошти державного бюджету, забезпечується через бюджетні програми МОН. У січні міністерство завершило розподіл видатків між закладами та спрямовує кошти, щоб вони могли провести нарахування і виплату зарплат за оновленими умовами у січневому циклі.

Підвищення застосовується лише до посадових окладів і виплат, фінансованих із державного або місцевого бюджету. Якщо заробітна плата працівника виплачується з інших джерел, зокрема зі спецфонду, рішення щодо рівня виплат ухвалює сам заклад у межах законодавства та власних фінансових можливостей. Для вирівнювання вартості навчання всіх студентів МОН також запроваджує індикативну вартість контрактного навчання.

Довідково: уряд запланував поетапне підвищення оплати праці педагогів та науково-педагогічних працівників — наступний етап зростання посадових окладів відбудеться з 1 вересня 2026 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

зарплата Міносвіти освіта

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суддя ВАКС у справі Тимошенко заявив про тиск: подвійні стандарти чи «ручний суд»

Слідчий суддя Віталій Дубас звернувся до Вищої ради правосуддя та Генпрокурора, заявивши про втручання в діяльність суду.

Протокол без доказів: чому суд у Петриківці закрив справу про домашнє насильство

Правосуддя не визнає припущень – поліція повинна доводити факти, а не лише фіксувати виклики.

Пленум Верховного Суду переобрав секретаря: Дмитра Луспеника підтримала більшість суддів

Дмитро Луспеник вчергове отримав переважну підтримку колег під час засідання Пленуму ВС.

Галина Третьякова зареєструвала законопроєкт про справедливу систему оплати праці

Парламентський законопроєкт декларує структурну перебудову системи оплати праці з новими  межами, правилами та відповідальністю.

Кредит на авто: суд у Шахтарську підтвердив право банку на інфляційні втрати та три відсотки річних

Суд наголосив, що солідарна відповідальність позичальника і поручителя триває до повного погашення кредиту.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]