До кінця січня ЗВО отримають кошти на підвищені виплати викладачам – МОН

З 1 січня 2026 року розпочато нарахування зарплат за новими тарифами.

Міністерство освіти і науки України повідомило, що заклади вищої освіти, підпорядковані МОН, вже можуть нараховувати заробітну плату педагогічним та науково-педагогічним працівникам за новими розмірами посадових окладів. Фінансування виплат за січень відбудеться до кінця місяця, а виплати працівникам здійснюватимуться відповідно до строків, затверджених у кожному закладі.

З 1 січня 2026 року посадовий оклад 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки встановлено на рівні 3 470 грн, і від цього показника розраховуються всі інші оклади, надбавки та доплати. Для педагогічних і науково-педагогічних працівників державних та комунальних закладів посадові оклади зросли на 40%. Якщо підвищення раніше вже застосовувалося на рівні 10%, фактичне зростання у січні становить близько 30%.

Фінансування виплат у закладах вищої освіти, що здійснюється за кошти державного бюджету, забезпечується через бюджетні програми МОН. У січні міністерство завершило розподіл видатків між закладами та спрямовує кошти, щоб вони могли провести нарахування і виплату зарплат за оновленими умовами у січневому циклі.

Підвищення застосовується лише до посадових окладів і виплат, фінансованих із державного або місцевого бюджету. Якщо заробітна плата працівника виплачується з інших джерел, зокрема зі спецфонду, рішення щодо рівня виплат ухвалює сам заклад у межах законодавства та власних фінансових можливостей. Для вирівнювання вартості навчання всіх студентів МОН також запроваджує індикативну вартість контрактного навчання.

Довідково: уряд запланував поетапне підвищення оплати праці педагогів та науково-педагогічних працівників — наступний етап зростання посадових окладів відбудеться з 1 вересня 2026 року.

