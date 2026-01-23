До конца января вузы получат средства на повышенные выплаты преподавателям – МОН

С 1 января 2026 года начато начисление зарплат по новым тарифам.

Министерство образования и науки Украины сообщило, что высшие учебные заведения, подчиненные МОН, уже могут начислять заработную плату педагогическим и научно-педагогическим работникам по новым размерам должностных окладов. Финансирование выплат за январь состоится до конца месяца, а выплаты работникам будут осуществляться в соответствии со сроками, утвержденными в каждом учреждении.

С 1 января 2026 года должностной оклад 1 тарифного разряда Единой тарифной сетки установлен на уровне 3 470 грн, и от этого показателя рассчитываются все другие оклады, надбавки и доплаты. Для педагогических и научно-педагогических работников государственных и коммунальных учреждений должностные оклады выросли на 40%. Если повышение ранее уже применялось на уровне 10%, фактический рост в январе составляет около 30%.

Финансирование выплат в учреждениях высшего образования, осуществляемое за счет средств государственного бюджета, обеспечивается через бюджетные программы МОН. В январе министерство завершило распределение расходов между учреждениями и направляет средства, чтобы они могли провести начисление и выплату зарплат по обновленным условиям в январском цикле.

Повышение применяется только к должностным окладам и выплатам, финансируемым из государственного или местного бюджета. Если заработная плата работника выплачивается из других источников, в частности из спецфонда, решение об уровне выплат принимает само учреждение в рамках законодательства и собственных финансовых возможностей. Для выравнивания стоимости обучения всех студентов МОН также вводит индикативную стоимость контрактного обучения.

Справочно: правительство запланировало поэтапное повышение оплаты труда педагогов и научно-педагогических работников — следующий этап роста должностных окладов состоится с 1 сентября 2026 года.

