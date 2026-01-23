  1. В Украине

До конца января вузы получат средства на повышенные выплаты преподавателям – МОН

19:25, 23 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
С 1 января 2026 года начато начисление зарплат по новым тарифам.
До конца января вузы получат средства на повышенные выплаты преподавателям – МОН
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство образования и науки Украины сообщило, что высшие учебные заведения, подчиненные МОН, уже могут начислять заработную плату педагогическим и научно-педагогическим работникам по новым размерам должностных окладов. Финансирование выплат за январь состоится до конца месяца, а выплаты работникам будут осуществляться в соответствии со сроками, утвержденными в каждом учреждении.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

С 1 января 2026 года должностной оклад 1 тарифного разряда Единой тарифной сетки установлен на уровне 3 470 грн, и от этого показателя рассчитываются все другие оклады, надбавки и доплаты. Для педагогических и научно-педагогических работников государственных и коммунальных учреждений должностные оклады выросли на 40%. Если повышение ранее уже применялось на уровне 10%, фактический рост в январе составляет около 30%.

Финансирование выплат в учреждениях высшего образования, осуществляемое за счет средств государственного бюджета, обеспечивается через бюджетные программы МОН. В январе министерство завершило распределение расходов между учреждениями и направляет средства, чтобы они могли провести начисление и выплату зарплат по обновленным условиям в январском цикле.

Повышение применяется только к должностным окладам и выплатам, финансируемым из государственного или местного бюджета. Если заработная плата работника выплачивается из других источников, в частности из спецфонда, решение об уровне выплат принимает само учреждение в рамках законодательства и собственных финансовых возможностей. Для выравнивания стоимости обучения всех студентов МОН также вводит индикативную стоимость контрактного обучения.

Справочно: правительство запланировало поэтапное повышение оплаты труда педагогов и научно-педагогических работников — следующий этап роста должностных окладов состоится с 1 сентября 2026 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

зарплата Минобразования образование

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Судья ВАКС по делу Тимошенко заявил о давлении: двойные стандарты или «ручной суд»

Следственный судья Виталий Дубас обратился в Высший совет правосудия и к Генпрокурору, заявив о вмешательстве в деятельность суда.

Протокол без доказательств: почему суд в Петриковке закрыл дело о домашнем насилии

Правосудие не признает предположений – полиция обязана подтверждать факты, а не только фиксировать вызовы.

Пленум Верховного Суда переизбрал секретаря: Дмитрия Луспеника поддержало большинство судей

Судья Дмитрий Луспеник вновь получил преимущественную поддержку коллег во время заседания Пленума ВС.

Галина Третьякова зарегистрировала законопроект о справедливой системе оплаты труда

Парламентский законопроект декларирует структурную перестройку системы оплаты труда с новыми границами, правилами и ответственностью.

Кредит на авто: суд в Шахтерске подтвердил право банка на инфляционные потери и три процента годовых

Суд подчеркнул, что солидарная ответственность заемщика и поручителя продолжается до полного погашения кредита.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]