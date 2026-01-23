Михайло Федоров призначив Валерію Іонан радницею з міжнародних проєктів

Раніше Іонан працювала заступницею Федорова в Мінцифрі.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністр оборони України Михайло Федоров оголосив про призначення Валерії Іонан своєю радницею з міжнародних проєктів. Раніше вона працювала його заступницею та радницею під час роботи Федорова на посаді віцепрем’єр-міністра — міністра цифрової трансформації.

«Валерія понад 6 років працювала в команді Мінцифри й очолювала ключові національні проєкти, напрями регіональної цифровізації та євроінтеграції», — зазначив Федоров у Телеграм.

Міністр підкреслив, що Іонан брала участь у координації Талліннського механізму, який виділив EUR 241,7 млн на кіберстійкість України. У новій ролі вона продовжить проєктування та масштабування державно-приватних партнерств, спрямованих на збільшення обсягів міжнародної військової допомоги та зміцнення стратегічних альянсів із країнами, фондами та технологічними компаніями.

Федоров додав, що наразі проводиться аудит наявних міжнародних проєктів та розбудовуються нові довгострокові партнерства, спрямовані на конкретні результати для України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.