Михаил Федоров назначил Валерию Ионан советницей по международным проектам
Министр обороны Украины Михаил Федоров объявил о назначении Валерии Ионан своей советницей по международным проектам. Ранее она работала его заместителем и советником во время работы Федорова на посту вице-премьер-министра — министра цифровой трансформации.
«Валерия более 6 лет работала в команде Минцифры и возглавляла ключевые национальные проекты, направления региональной цифровизации и евроинтеграции», — отметил Федоров в Телеграм.
Министр подчеркнул, что Ионан участвовала в координации Таллиннского механизма, который выделил EUR 241,7 млн на киберустойчивость Украины. В новой роли она продолжит проектирование и масштабирование государственно-частных партнерств, направленных на увеличение объемов международной военной помощи и укрепление стратегических альянсов со странами, фондами и технологическими компаниями.
Федоров добавил, что в настоящее время проводится аудит существующих международных проектов и развиваются новые долгосрочные партнерства, направленные на конкретные результаты для Украины.
