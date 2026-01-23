Михаил Федоров назначил Валерию Ионан советницей по международным проектам

Ранее Ионан работала заместителем Федорова в Минцифре.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министр обороны Украины Михаил Федоров объявил о назначении Валерии Ионан своей советницей по международным проектам. Ранее она работала его заместителем и советником во время работы Федорова на посту вице-премьер-министра — министра цифровой трансформации.

«Валерия более 6 лет работала в команде Минцифры и возглавляла ключевые национальные проекты, направления региональной цифровизации и евроинтеграции», — отметил Федоров в Телеграм.

Министр подчеркнул, что Ионан участвовала в координации Таллиннского механизма, который выделил EUR 241,7 млн на киберустойчивость Украины. В новой роли она продолжит проектирование и масштабирование государственно-частных партнерств, направленных на увеличение объемов международной военной помощи и укрепление стратегических альянсов со странами, фондами и технологическими компаниями.

Федоров добавил, что в настоящее время проводится аудит существующих международных проектов и развиваются новые долгосрочные партнерства, направленные на конкретные результаты для Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.