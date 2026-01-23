Тристоронні переговори між Україною, США та РФ продовжаться завтра в ОАЕ

За словами Президента Зеленського, українська делегація очікує від Росії відповідей щодо завершення війни.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час тристоронніх переговорів у ОАЕ українська делегація очікує від Росії конкретних відповідей щодо завершення війни. Про це він повідомив у відеозверненні.

«Говорять про параметри закінчення війни. Зараз у них має бути принаймні частина відповідей від Росії, головне, щоб Росія була готова завершити цю війну, яку сама ж і почала. Українські позиції чіткі. Рамки для діалогу я визначив для нашої делегації», — зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що зустріч в Абу-Дабі є «важливою», оскільки давно не проводилися такі тристоронні переговори. Водночас він зауважив, що поки зарано робити висновки щодо результатів зустрічей, оскільки остаточні домовленості стануть зрозумілі після наступних раундів переговорів.

«Треба, щоб не тільки українське бажання було закінчити цю війну, досягти повної безпеки, – щоб і в Росії схоже бажання якось все ж таки народилося», — додав Президент.

Крім того, високопосадовець Білого дому повідомив Суспільному: «Сьогоднішня тристороння зустріч в Абу-Дабі між Сполученими Штатами, Україною та Росією була продуктивною. Переговори продовжаться завтра».

Зеленський уточнив, що українська делегація постійно підтримує зв’язок із Києвом. У переговорах беруть участь Рустем Умєров, Кирило Буданов, Давид Арахамія та Сергій Кислиця. 24 січня до переговорів приєднаються заступник голови ГУР Вадим Скібіцький та начальник Генерального штабу Андрій Гнатов.

