Трехсторонние переговоры между Украиной, США и РФ продолжатся завтра в ОАЭ

21:46, 23 января 2026
По словам Президента Зеленского, украинская делегация ожидает от России ответов по поводу завершения войны.
Трехсторонние переговоры между Украиной, США и РФ продолжатся завтра в ОАЭ
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время трехсторонних переговоров в ОАЭ украинская делегация ожидает от России конкретных ответов по поводу завершения войны. Об этом он сообщил в видеообращении.

«Говорят о параметрах окончания войны. Сейчас у них должна быть хотя бы часть ответов от России, главное, чтобы Россия была готова завершить эту войну, которую сама же и начала. Украинские позиции четкие. Рамки для диалога я определил для нашей делегации», — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что встреча в Абу-Даби является «важной», поскольку давно не проводились такие трехсторонние переговоры. В то же время он отметил, что пока рано делать выводы о результатах встреч, поскольку окончательные договоренности станут понятны после следующих раундов переговоров.

«Нужно, чтобы не только украинское желание было закончить эту войну, достичь полной безопасности, — чтобы и в России похожее желание как-то все же родилось», — добавил Президент.

Кроме того, высокопоставленный чиновник Белого дома сообщил Суспильному: «Сегодняшняя трехсторонняя встреча в Абу-Даби между Соединенными Штатами, Украиной и Россией была продуктивной. Переговоры продолжатся завтра».

Зеленский уточнил, что украинская делегация постоянно поддерживает связь с Киевом. В переговорах участвуют Рустем Умеров, Кирилл Буданов, Давид Арахамия и Сергей Кислица. 24 января к переговорам присоединятся заместитель главы ГУР Вадим Скибицкий и начальник Генерального штаба Андрей Гнатов.

