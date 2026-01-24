Перший день тристоронніх переговорів у Абу-Дабі назвали продуктивним – Умєров розкрив деталі

Зустрічі України, США та Росії триватимуть, сторони обговорюють параметри завершення війни.

Перший день тристоронньої зустрічі України, США та Росії в Абу-Дабі був продуктивним. Про це у п’ятницю ввечері повідомив Sky News з посиланням на неназваного представника Білого дому.

За його словами, «сьогоднішня тристороння зустріч в Абу-Дабі між США, Україною та Росією була продуктивною». Співрозмовник телеканалу також зазначив, що переговори, як і планувалося, продовжаться в суботу.

Водночас секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров повідомив, що під час зустрічі сторони обговорювали параметри завершення війни та подальшу логіку переговорного процесу. За його словами, в Абу-Дабі в тристоронніх консультаціях з українського боку взяли участь Рустем Умєров, Кирило Буданов, Давид Арахамія та Сергій Кислиця.

Умєров зазначив, що Україна цінує американське посередництво. З боку США у переговорах брали участь спеціальний посланник Стів Віткофф, Джаред Кушнер, Джош Груенбаум, генерал Деніел Дрісколл та генерал Алекс Гринкевич. До складу російської делегації увійшли представники воєнної розвідки та армії РФ.

«За підсумками кожного етапу доповідаємо президенту України Володимиру Зеленському. Українська команда діє злагоджено в рамках завдань, які були поставлені президентом Зеленським. Готові працювати в різних форматах залежно від перебігу діалогу», – наголосив Умєров.

За словами секретаря РНБО, зустріч була присвячена обговоренню параметрів завершення російської війни проти України та подальшій логіці переговорного процесу з метою просування до гідного і тривалого миру. Він також повідомив, що переговори триватимуть і надалі.

«Завтра (сьогодні – ред.) будуть ще зустрічі. До української делегації завтра приєднаються начальник Генштабу генерал Андрій Гнатов та заступник начальника ГУР МО генерал-лейтенант Вадим Скібіцький», — зазначив Умєров.

