  1. В Україні
  2. / У світі

Перший день тристоронніх переговорів у Абу-Дабі назвали продуктивним – Умєров розкрив деталі

08:13, 24 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Зустрічі України, США та Росії триватимуть, сторони обговорюють параметри завершення війни.
Перший день тристоронніх переговорів у Абу-Дабі назвали продуктивним – Умєров розкрив деталі
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Перший день тристоронньої зустрічі України, США та Росії в Абу-Дабі був продуктивним. Про це у п’ятницю ввечері повідомив Sky News з посиланням на неназваного представника Білого дому.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За його словами, «сьогоднішня тристороння зустріч в Абу-Дабі між США, Україною та Росією була продуктивною». Співрозмовник телеканалу також зазначив, що переговори, як і планувалося, продовжаться в суботу.

Водночас секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров повідомив, що під час зустрічі сторони обговорювали параметри завершення війни та подальшу логіку переговорного процесу. За його словами, в Абу-Дабі в тристоронніх консультаціях з українського боку взяли участь Рустем Умєров, Кирило Буданов, Давид Арахамія та Сергій Кислиця.

Умєров зазначив, що Україна цінує американське посередництво. З боку США у переговорах брали участь спеціальний посланник Стів Віткофф, Джаред Кушнер, Джош Груенбаум, генерал Деніел Дрісколл та генерал Алекс Гринкевич. До складу російської делегації увійшли представники воєнної розвідки та армії РФ.

«За підсумками кожного етапу доповідаємо президенту України Володимиру Зеленському. Українська команда діє злагоджено в рамках завдань, які були поставлені президентом Зеленським. Готові працювати в різних форматах залежно від перебігу діалогу», – наголосив Умєров.

За словами секретаря РНБО, зустріч була присвячена обговоренню параметрів завершення російської війни проти України та подальшій логіці переговорного процесу з метою просування до гідного і тривалого миру. Він також повідомив, що переговори триватимуть і надалі.

«Завтра (сьогодні – ред.) будуть ще зустрічі. До української делегації завтра приєднаються начальник Генштабу генерал Андрій Гнатов та заступник начальника ГУР МО генерал-лейтенант Вадим Скібіцький», — зазначив Умєров.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США росія Україна війна переговори

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ЄСПЛ стягнув компенсацію на користь судді, який оскаржував примусове переведення до іншої судової палати

У справі BILIŃSKI v. POLAND ЄСПЛ наголосив: суддя зобов’язаний бути лояльним не до влади, а до верховенства права.

Суддя ВАКС у справі Тимошенко заявив про тиск: подвійні стандарти чи «ручний суд»

Слідчий суддя Віталій Дубас звернувся до Вищої ради правосуддя та Генпрокурора, заявивши про втручання в діяльність суду.

Протокол без доказів: чому суд у Петриківці закрив справу про домашнє насильство

Правосуддя не визнає припущень – поліція повинна доводити факти, а не лише фіксувати виклики.

Пленум Верховного Суду переобрав секретаря: Дмитра Луспеника підтримала більшість суддів

Дмитро Луспеник вчергове отримав переважну підтримку колег під час засідання Пленуму ВС.

Галина Третьякова зареєструвала законопроєкт про справедливу систему оплати праці

Парламентський законопроєкт декларує структурну перебудову системи оплати праці з новими  межами, правилами та відповідальністю.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]