  1. В Украине
  2. / В мире

Первый день трехсторонних переговоров в Абу-Даби назвали продуктивным – Умеров раскрыл детали

08:13, 24 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Встречи Украины, США и России будут продолжаться, стороны обсуждают параметры завершения войны.
Первый день трехсторонних переговоров в Абу-Даби назвали продуктивным – Умеров раскрыл детали
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Первый день трехсторонней встречи Украины, США и России в Абу-Даби был продуктивным. Об этом в пятницу вечером сообщил Sky News со ссылкой на неназванного представителя Белого дома.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По его словам, «сегодняшняя трехсторонняя встреча в Абу-Даби между США, Украиной и Россией была продуктивной». Собеседник телеканала также отметил, что переговоры, как и планировалось, продолжатся в субботу.

В то же время секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что во время встречи стороны обсуждали параметры завершения войны и дальнейшую логику переговорного процесса. По его словам, в Абу-Даби в трехсторонних консультациях с украинской стороны приняли участие Рустем Умеров, Кирилл Буданов, Давид Арахамия и Сергей Кислица.

Умеров отметил, что Украина ценит американское посредничество. Со стороны США в переговорах участвовали специальный посланник Стив Виткофф, Джаред Кушнер, Джош Груэнбаум, генерал Дэниел Дрисколл и генерал Алекс Гринкевич. В состав российской делегации вошли представители военной разведки и армии РФ.

«По итогам каждого этапа докладываем президенту Украины Владимиру Зеленскому. Украинская команда действует слаженно в рамках задач, которые были поставлены президентом Зеленским. Готовы работать в разных форматах в зависимости от хода диалога», – подчеркнул Умеров.

По словам секретаря СНБО, встреча была посвящена обсуждению параметров завершения российской войны против Украины и дальнейшей логике переговорного процесса с целью продвижения к достойному и длительному миру. Он также сообщил, что переговоры будут продолжаться и в дальнейшем.

«Завтра (сегодня – ред.) будут еще встречи. К украинской делегации завтра присоединятся начальник Генштаба генерал Андрей Гнатов и заместитель начальника ГУР МО генерал-лейтенант Вадим Скибицкий», – отметил Умеров.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США россия Украина война переговоры

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ЕСПЧ взыскал компенсацию в пользу судьи, который оспаривал принудительный перевод в другую судебную палату

В деле BILIŃSKI v. POLAND ЕСПЧ подчеркнул: судья обязан быть лояльным не власти, а верховенству права.

Судья ВАКС по делу Тимошенко заявил о давлении: двойные стандарты или «ручной суд»

Следственный судья Виталий Дубас обратился в Высший совет правосудия и к Генпрокурору, заявив о вмешательстве в деятельность суда.

Протокол без доказательств: почему суд в Петриковке закрыл дело о домашнем насилии

Правосудие не признает предположений – полиция обязана подтверждать факты, а не только фиксировать вызовы.

Пленум Верховного Суда переизбрал секретаря: Дмитрия Луспеника поддержало большинство судей

Судья Дмитрий Луспеник вновь получил преимущественную поддержку коллег во время заседания Пленума ВС.

Галина Третьякова зарегистрировала законопроект о справедливой системе оплаты труда

Парламентский законопроект декларирует структурную перестройку системы оплаты труда с новыми границами, правилами и ответственностью.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]