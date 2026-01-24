Первый день трехсторонних переговоров в Абу-Даби назвали продуктивным – Умеров раскрыл детали

Встречи Украины, США и России будут продолжаться, стороны обсуждают параметры завершения войны.

Первый день трехсторонней встречи Украины, США и России в Абу-Даби был продуктивным. Об этом в пятницу вечером сообщил Sky News со ссылкой на неназванного представителя Белого дома.

По его словам, «сегодняшняя трехсторонняя встреча в Абу-Даби между США, Украиной и Россией была продуктивной». Собеседник телеканала также отметил, что переговоры, как и планировалось, продолжатся в субботу.

В то же время секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что во время встречи стороны обсуждали параметры завершения войны и дальнейшую логику переговорного процесса. По его словам, в Абу-Даби в трехсторонних консультациях с украинской стороны приняли участие Рустем Умеров, Кирилл Буданов, Давид Арахамия и Сергей Кислица.

Умеров отметил, что Украина ценит американское посредничество. Со стороны США в переговорах участвовали специальный посланник Стив Виткофф, Джаред Кушнер, Джош Груэнбаум, генерал Дэниел Дрисколл и генерал Алекс Гринкевич. В состав российской делегации вошли представители военной разведки и армии РФ.

«По итогам каждого этапа докладываем президенту Украины Владимиру Зеленскому. Украинская команда действует слаженно в рамках задач, которые были поставлены президентом Зеленским. Готовы работать в разных форматах в зависимости от хода диалога», – подчеркнул Умеров.

По словам секретаря СНБО, встреча была посвящена обсуждению параметров завершения российской войны против Украины и дальнейшей логике переговорного процесса с целью продвижения к достойному и длительному миру. Он также сообщил, что переговоры будут продолжаться и в дальнейшем.

«Завтра (сегодня – ред.) будут еще встречи. К украинской делегации завтра присоединятся начальник Генштаба генерал Андрей Гнатов и заместитель начальника ГУР МО генерал-лейтенант Вадим Скибицкий», – отметил Умеров.

