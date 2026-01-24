Як відновити втрачене або пошкоджене посвідчення УБД – пояснили в Міноборони

Міноборони змінило порядок відновлення посвідчення УБД.

Посвідчення учасника бойових дій є головним документом, який підтверджує право на пільги та соціальні гарантії. Міноборони роз’яснило, як діяти у разі втрати, викрадення, непридатності до використання або знищення посвідчення УБД.

Для чинних військовослужбовців потрібно подати рапорт командиру своєї військової частини.

Для звільнених з військової служби — звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), де вони перебувають на обліку.

У разі втрати чи викрадення посвідчення до рапорту або заяви додають:

• копію втраченого (викраденого) посвідчення — за наявності;

• лист талонів та його копію;

• копію першої сторінки паспорта (або паспорта у формі картки);

• дві кольорові фотокартки розміром 3×4 см на матовому папері (обличчя має займати 65–70% площі фото).

Міноборони наголошує, що процедуру нещодавно спростили: тепер не вимагають документ про реєстрацію заяви в поліції про втрату чи викрадення, а також публікацію оголошення про це в друкованих ЗМІ.

Якщо посвідчення стало непридатним для використання, подають:

• саме пошкоджене посвідчення;

• лист талонів;

• копію першої сторінки паспорта (або паспорта-картки);

• дві кольорові фотокартки 3×4 см на матовому папері (обличчя — 65–70% фото).

Коли посвідчення було знищене під час виконання бойових або службових завдань, відновлення відбувається на підставі службового розслідування. Військовослужбовець подає заяву та дві кольорові фотокартки 3×4 см на матовому папері.

Для звільнених з полону військовослужбовців зроблено винятки:

• до заяви на нове посвідчення УБД не потрібно додавати матеріали службового розслідування;

• якщо посвідчення взагалі відсутнє, видача нового відбувається лише за однією заявою.

