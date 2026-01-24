Как восстановить утерянное или поврежденное удостоверение УБД – объяснили в Минобороны

Минобороны изменило порядок восстановления удостоверения УБД.

Удостоверение участника боевых действий является главным документом, подтверждающим право на льготы и социальные гарантии. Минобороны разъяснило, как действовать в случае утери, кражи, непригодности к использованию или уничтожения удостоверения УБД.

Для действующих военнослужащих необходимо подать рапорт командиру своей воинской части.

Для уволенных с военной службы – обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), где они состоят на учете.

В случае утери или похищения удостоверения к рапорту или заявлению прилагают:

• копию утерянного (похищенного) удостоверения — при наличии;

• лист талонов и его копию;

• копию первой страницы паспорта (или паспорта в форме карточки);

• две цветные фотографии размером 3×4 см на матовой бумаге (лицо должно занимать 65–70% площади фотографии).

Минобороны отмечает, что процедура недавно была упрощена: теперь не требуется документ о регистрации заявления в полиции об утере или краже, а также публикация объявления об этом в печатных СМИ.

Если удостоверение стало непригодным для использования, подают:

• само поврежденное удостоверение;

• лист талонов;

• копию первой страницы паспорта (или паспорта-карты);

• две цветные фотографии 3×4 см на матовой бумаге (лицо — 65–70% фото).

Если удостоверение было уничтожено во время выполнения боевых или служебных задач, восстановление происходит на основании служебного расследования. Военнослужащий подает заявление и две цветные фотографии 3×4 см на матовой бумаге.

Для освобожденных из плена военнослужащих сделаны исключения:

• к заявлению на новое удостоверение УБД не нужно прилагать материалы служебного расследования;

• если удостоверение вообще отсутствует, выдача нового происходит только по одному заявлению.

