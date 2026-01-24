Чи «згорить» стаж, якщо трудова книжка не оцифрована: пояснення ПФ

Відсутність електронної трудової не впливає на стаж після 2004 року, а старі періоди можна підтвердити документами.

Відсутність оцифрованої копії трудової книжки не призводить до втрати страхового стажу. Дані про стаж застрахованих осіб після 2004 року зберігаються в системі персоніфікованого обліку та враховуються під час призначення пенсії незалежно від того, чи подано електронну копію трудової книжки. Про це повідомляє Головне управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області.

Як враховується стаж

У Пенсійному фонді роз’яснюють: починаючи з 2004 року відомості про страховий стаж формуються на підставі звітності страхувальників і автоматично містяться в системі персоніфікованого обліку. Саме ці дані є основними для обчислення стажу та призначення пенсії.

Тобто, якщо людина працювала офіційно після 2004 року, її страховий стаж уже зафіксований у системі Пенсійного фонду — навіть за відсутності оцифрованої трудової книжки.

Що робити зі стажем до 2004 року

Якщо ж ідеться про періоди роботи до впровадження персоніфікованого обліку, а відповідні відомості відсутні в електронній системі, законодавство передбачає альтернативні способи підтвердження стажу.

У такому разі особа має право подати паперові документи, що підтверджують стаж, зокрема трудову книжку або інші довідки:

безпосередньо до територіального органу Пенсійного фонду України;

або через особистий кабінет застрахованої особи на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Висновок

Таким чином, неоцифрована трудова книжка сама по собі не означає втрату стажу. Ключове значення мають дані персоніфікованого обліку після 2004 року, а для більш ранніх періодів передбачено механізми підтвердження стажу документами.

У Пенсійному фонді радять за потреби завчасно перевіряти інформацію про свій страховий стаж в електронному кабінеті та, за необхідності, подавати документи для його уточнення.

