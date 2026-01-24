Сгорит ли стаж, если трудовая книжка не оцифрована: разъяснение ПФ

Отсутствие электронной трудовой не влияет на стаж после 2004 года, а более ранние периоды можно подтвердить документами.

Отсутствие оцифрованной копии трудовой книжки не приводит к утрате страхового стажа. Данные о стаже застрахованных лиц после 2004 года хранятся в системе персонифицированного учета и учитываются при назначении пенсии независимо от того, подана ли электронная копия трудовой книжки. Об этом сообщает Главное управление Пенсионного фонда Украины в Кировоградской области.

Как учитывается стаж

В Пенсионном фонде разъясняют: начиная с 2004 года сведения о страховом стаже формируются на основании отчетности страхователей и автоматически содержатся в системе персонифицированного учета. Именно эти данные являются основными для исчисления стажа и назначения пенсии.

То есть, если человек работал официально после 2004 года, его страховой стаж уже зафиксирован в системе Пенсионного фонда — даже при отсутствии оцифрованной трудовой книжки.

Что делать со стажем до 2004 года

Если же речь идет о периодах работы до внедрения персонифицированного учета, а соответствующие сведения отсутствуют в электронной системе, законодательство предусматривает альтернативные способы подтверждения стажа.

В таком случае лицо имеет право подать бумажные документы, подтверждающие стаж, в частности трудовую книжку или другие справки:

непосредственно в территориальный орган Пенсионного фонда Украины;

или через личный кабинет застрахованного лица на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Вывод

Таким образом, неоцифрованная трудовая книжка сама по себе не означает утрату стажа. Ключевое значение имеют данные персонифицированного учета после 2004 года, а для более ранних периодов предусмотрены механизмы подтверждения стажа документами.

В Пенсионном фонде советуют при необходимости заблаговременно проверять информацию о своем страховом стаже в электронном кабинете и, при необходимости, подавать документы для его уточнения.

