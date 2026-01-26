Пасажирам поїздів у Києві, які прибуватимуть уночі, УЗ надаватиме знижку на таксі

В УЗ очікують, що дістатися додому, якщо поїзд прибув після початку комендантської години, стане простіше.

Укрзалізниця спільно з сервісами таксі запровадила ініціативу для підтримки пасажирів, які прибувають до великих міст після опівночі. Йдеться насамперед про випадки затримок поїздів, спричинених ворожими обстрілами та змінами маршрутів.

Ініціативу запустили одразу після того, як обидва райдхелінг-сервіси отримали дозвіл працювати під час комендантської години в Києві, вказують в Укрзалізниці.

Зокрема, сервіс Uklon надав пасажирам знижку на нічні поїздки від київського вокзалу до місця проживання. Щоб скористатися пропозицією, необхідно встановити мобільні застосунки Укрзалізниці та Uklon, у застосунку УЗ у розділі «Залізні пропозиції» обрати промокод Uklon та активувати його в застосунку сервісу таксі. Промокод діє з 23:15 до 05:00 та може бути використаний одним користувачем один раз за ніч.

Сервіс Bolt зі свого боку збільшує кількість автомобілів у районі вокзалів і утримуцє ціну під контролем. Окрім цього, діє спеціальна пропозиція Bolt & Visa зі знижкою 50% на поїздки з вокзалів та до них. Також Bolt надав залізничникам окремі промокоди для службових поїздок.

В УЗ кажуть, що ініціатива спрямована на підвищення безпеки пасажирів у нічний час та забезпечення можливості безперешкодно дістатися додому після прибуття поїздів із затримками.

