Пассажирам поездов в Киеве, которые будут прибывать ночью, УЗ будет предоставлять скидку на такси

11:30, 26 января 2026
В УЗ ожидают, что добраться домой, если поезд прибыл после начала комендантского часа, станет проще.
Укрзалізниця совместно с сервисами такси внедрила инициативу для поддержки пассажиров, которые прибывают в крупные города после полуночи. Речь идет прежде всего о случаях задержек поездов, вызванных вражескими обстрелами и изменениями маршрутов.

Инициативу запустили сразу после того, как оба райдхелинг-сервиса получили разрешение работать во время комендантского часа в Киеве, указывают в Укрзалізниці.

В частности, сервис Uklon предоставил пассажирам скидку на ночные поездки от киевского вокзала к месту проживания. Чтобы воспользоваться предложением, необходимо установить мобильные приложения Укрзалізниці и Uklon, в приложении УЗ в разделе «Залізні пропозиції» выбрать промокод Uklon и активировать его в приложении сервиса такси. Промокод действует с 23:15 до 05:00 и может быть использован одним пользователем один раз за ночь.

Сервис Bolt, в свою очередь, увеличивает количество автомобилей в районе вокзалов и удерживает цену под контролем. Кроме того, действует специальное предложение Bolt & Visa со скидкой 50% на поездки с вокзалов и к ним. Также Bolt предоставил железнодорожникам отдельные промокоды для служебных поездок.

В УЗ говорят, что инициатива направлена на повышение безопасности пассажиров в ночное время и обеспечение возможности беспрепятственно добраться домой после прибытия поездов с задержками.

