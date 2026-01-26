Закупівля неякісних бодікамер зі збитками в 1,7 млн гривень: у Києві судитимуть посадовицю «Муніципальної охорони»

Посадовицю обвинувачують у службовій недбалості під час закупівлі 200 нагрудних камер.

У Києві судитимуть посадовицю комунальної організації Муніципальна охорона. Їй інкримінують службову недбалість під час закупівлі персональних бодікамер (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України). Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

За даними слідства, у 2022 році комунальна організація уклала договір із приватним підприємством на закупівлю 200 нагрудних відеореєстраторів. Водночас з’ясувалося, що фактичні технічні характеристики поставлених камер не відповідали вимогам тендерної документації, зокрема щодо якості зображення.

Слідство встановило, що обвинувачена, яка була уповноваженою особою із закупівель, неналежно виконала свої посадові обов’язки. Вона не провела повного аналізу технічних параметрів товару, запропонованого постачальником, що призвело до придбання обладнання, яке не відповідало заявленим вимогам.

Згідно з висновками експертиз, сума збитків, завданих унаслідок такої закупівлі, становить близько 1,7 млн гривень. Це кваліфікується як тяжкі наслідки.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

